World Water Day 2023 : वर्ल्ड वॉटर डे पर जानिए खड़े होकर पानी पीने का क्या है सही समय, उसके बाद करें यह काम

Benefits Of Drinking Water Empty Stomach : पानी पीने (Drinking Water) के तरीके और समय को लेकर बहुत सारी सलाहें मिलती हैं. कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पानी बैठ कर पिएं या खड़े होकर पिएं. (Morning) सुबह उठकर सादा पानी पिएं या फिर पानी में नमक मिलाकर पिएं. जितने लोग होंगे इस मामले से जुड़ी उतनी ही सलाह (Suggestion) आपको मिल जाएगी. उन एडवाइसेज के चलते अगर आप बुरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं, तो यहां जानिए कि पानी पीने का सही तरीका (Right Way To Drink Water) का क्या है. सुबह किस तरह पानी पिया जाए जो सेहत के लिए फायदेमंद हो.