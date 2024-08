FSSAI ने बताया किचन में मौजूद नकली मसालों की पहचान कैसे करें, फिर सब्जी में तड़के साथ सेहत रहेगी एकदम दुरुस्त

Spices Adulteration: किचन में खाना बनाते वक्त बिना मसालों (spices)के खाने में स्वाद आता ही नहीं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से नकली मसालों की खबरों ने लोगों को परेशान कर डाला है. देखा जाए तो मसाले स्वाद के साथ साथ खाने का रंग भी शानदार कर देते हैं , बल्कि इनके सेवन से सेहत संबंधी कई तकलीफें दूर हो जाती हैं. लेकिन आजकल मुनाफे के चक्कर में मसालों के अंदर की जा रही मिलावट (spices adulteration) सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने आम जनता को नकली और असली मसालों की पहचान के कुछ तरीके बताए हैं जिसकी मदद से आप नकली मसालों को घर लाने से बच सकते हैं. चलिए जानते हैं कि नकली मसालों की पहचान (how to check adulteration in indian spices)कैसे कर सकते हैं.

मुनाफे के लिए हो रही है इन मसालों में मिलावट | these spices in kitchen are adulteration



मसालों में की जा रही मिलावट की खबरों के तेज होने के बाद FSSAI लगातार मसालों की जांच करती आ रही है. पिछले दिनों एनसीबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, दालचीनी और केसर जैसे मसालों में मिलावट के ज्यादा केस आते हैं. मुनाफाखोर इन मसालों कंकड़, मिट्टी, घास-फूस, चूरा, लकड़ी का बुरादा तक मिला देते हैं. कई बार कुछ मसालों में लेकर कैंसर का खतरा पैदा करने वाले केमिकल भी मिला दिए जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि मसाले खरीदने से पहले उनकी जांच की जाए और असली नकली की पहचान की जाए.

इस तरह करें असली मिर्च की पहचान | tips to check adulteration in mirch



लाल मिर्च में आर्टिफिशियल सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है जिससे उसका रंग गहरा हो जाता है. इसकी पहचान करने के लिए आपको एक गिलास पानी लेना होगा. इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालिए. अगर पानी के नीचे लाल रंग दिखे तो समझ लीजिए कि पाउडर में कलर मिलाया गया है. काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं. इसकी जांच के लिए एक सफेद कागज लीजिए और इस पर काली मिर्च के दाने फैला दीजिए.काली मिर्च के दाने भूरे रंग के होंगे और उस पर धारियां होंगी. जबकि पपीते के बीज काले भूरे होंगे और उनका शेप ओवल होगा.



यूं करें हल्दी और दालचीनी की पहचान | how to check adulteration in haldi and dalchini



दालचीनी में कैसिया की छाल मिलाई जाती है. इसे कागज पर फैला कर देखें. असली दालचीनी की परत घूमी हुई होती है जबकि कैसिया की छाल के अंदर कई सारी परत होती हैं. हल्दी में केमिकल की जांच के लिए इसे एक गिलास पानी में डालें. शुद्ध हल्दी पानी में जाने पर हल्का पीला रंग छोड़ती है और अगर हल्दी में कलर मिलाया गया है तो वो पीला गाढ़ा होगा. केसर में भुट्टे के सूखे बालों की मिलावट होती है. एक गिलास पानी में केसर के धागे डाल दें. अगर ये नकली है तो जल्दी कलर छोड़ देगा क्योंकि असली केसर धीरे धीरे कलर छोड़ता है.

