जीरा, सौंफ, अजवाइन और इलायची का ऐसे करें सेवन, पुराने से पुराना शरीर का दर्द भी हो जाएगा ठीक

Ayurvedic Pain Relief Remedies: जब तक जीवन है, तब तक दर्द बना रहेगा. दिल और मन के दर्द से ज्यादा शरीर का दर्द परेशान करता है. कभी काम का बोझ सिरदर्द का कारण बनता है. तो कभी कमजोरी पूरे शरीर में दर्द शुरू कर देती है. कई बार सही ट्रीटमेंट न मिलने पर दर्द (Pain Relief Without Painkillers) कई साल तक बना रहता है. हमारे आसपास कई लोग मिल जाएंगे जो महीनों या सालों से शरीर के किसी हिस्से में (How To Relieve Muscle Pain Naturally) दर्द से जूझ रहे हैं. यह प्रॉब्लम मसल्स से लेकर हड्डियों तक हो सकती है. दर्द से राहत पाने के लिए लोग अक्सर पेन किलर दवाओं का यूज करते हैं. लेकिन बार-बार इनका इस्तेमाल (Herbal Treatment For Body Pain) करने से शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है. कुछ समय बाद दवा का असर कम होने लगता है, जिस वजह से डोज बढ़ानी पड़ती है. यह प्रोसेस किडनी और लिवर पर ज्यादा दबाव डाल सकती है और उनके नुकसान का कारण बन सकती है. डॉक्टरों के पास ऐसे कई मरीज पहुंचते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होते हैं.

शरीर में दर्द के घरेलू उपाय (Home Remedies for Pain Relief)

शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं.

ये सुरक्षित होते हैं और समस्या की जड़ पर असर करते हैं.

इन उपायों से दर्द की असली वजह को ठीक किया जाता है.

जिससे परमानेंट आराम मिल सकता है और वह समस्या दोबारा परेशान नहीं करती.

दर्द से राहत पाने के लिए रात में करें ये काम (Ajwain Cumin Fennel Benefits)

शरीर में दर्द से निजात के लिए कौशिक जी महाराज का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह बता रहे हैं कि घरेलू उपाय अपनाकर दर्द से राहत पाया जा सकता है.

कौशिक जी महाराज के अनुसार, इसके लिए बराबर मात्रा में अजवाइन, जीरा और सौंफ लें. इन्हें अच्छी तरह भूनकर, थोड़ी हरी इलायची मिला सकते हैं.

फिर इन सभी को बारीक पीसकर पाउडर बना लें.

इसे एक सीसी में रख लीजिए और रात को सोते समय आधा चम्मच मुंह में डालकर गर्म पानी पी लीजिए.

कौशिक जी महाराज के अनुसार, तीन दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा.

आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में होने वाला दर्द धीरे-धीरे कम हो रहा है.

Photo Credit: iStock

दर्द से राहत पाने के उपाय (How to Relieve Muscle Pain Naturally)

अदरक और हल्दी जैसे एंटी-इंफ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट का सेवन करें.

मसल्स के दर्द में गर्म सिकाई करें.

चोट लगने पर ठंडी सिकाई करें.

मसल्स को आराम देने के लिए एप्सम सॉल्ट मिले पानी से नहाएं.

योगासन और स्ट्रेचिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करें.

जीरा, सौंफ, अजवाइन और इलायची के पेट के लिए फायदे (Benefits Of Cumin Fennel Celery And Cardamom For Stomach)

इन चारों मसालों का एक साथ सेवन करने से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है.

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं या ब्लोटिंग से राहत पाना चाहते हैं, तो जीरा, सौंफ, अजवाइन और इलायची का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

खाने के तुरंत बाद इनका सेवन करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है.

हर रोज रात के खाने के बाद इस मसाले के मिक्सर का सेवन करने से पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा.

इन मसालों को एक साथ लेने से गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.

यह मिक्सचर पेट की सेहत सुधारने और डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए बेहतरीन उपाय है.

जीरा डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है और फूड को तेजी से पचाने में हेल्पफुल होता है.

इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी क्वालिटी गैस और पेट फूलने की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करते हैं.

अगर जीरा, सौंफ, अजवाइन और इलायची का पाउडर बनाकर सेवन किया जाए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बना रहता है.

अगर आपको खाने के बाद पेट में जलन या भारीपन महसूस होता है, तो इस मसाले के मिक्सर का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

ये मसाले न केवल डाइजेशन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि ब्लोटिंग को कंट्रोल करने और गैस से राहत दिलाने में भी कारगर होंगे.

हरी इलायची गले को आराम देने के साथ-साथ बलगम को कम करने में मदद करती है.

यह मिक्सचर फेफड़ों को डिटॉक्स करने और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने का असरदार उपाय है.

इस मिक्सचर को कैसे तैयार करें

1 चम्मच अजवाइन

½ चम्मच जीरा

¼ चम्मच सौंफ

5 इलायची

सबसे पहले अजवाइन, जीरा और सौंफ को तवे पर हल्का भून लें, फिर इन्हें पीसकर पाउडर बना लें. रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.