Karwa Chauth Home Decor 2025: करवा चौथ पर इन 5 तरीकों से सजाएं अपना घर

Karwa Chauth home decor ideas: इस करवा चौथ अपने घर को सिर्फ सजाएं नहीं, बल्कि उसमें प्यार, रंग और रौनक का जादू भर दें. यहां दिए गए कुछ तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं. जानते हैं, इन तरीके के बारे में...

त्योहार पर घर को सजाने के ये टिप्स बना देंगे करवा चौथ को और भी खास

How To Decorate Home In Unique Way In Karwa chauth: करवा चौथ सिर्फ व्रत या पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई और प्यार का प्रतीक है. इस दिन महिलाएं सजती-संवरती हैं, लेकिन घर की सजावट भी त्योहार की रौनक को दोगुना कर देती है. अगर आप चाहती हैं कि इस बार आपका घर भी करवा चौथ पर किसी मंदिर की तरह खिले, तो कुछ आसान सजावट के टिप्स आपको मदद कर सकते हैं. जानिए कैसे आप कम खर्च में और थोड़ी क्रिएटिविटी से अपने घर को 'फेस्टिव लुक' दे सकती हैं.

रंगोली की पारंपरिक सुंदरता (Karwa Chauth home decor)

करवा चौथ का त्योहार रंगोली के बिना अधूरा लगता है. घर के प्रवेश द्वार या पूजा स्थल के पास रंगोली बनाना शुभ माना जाता है. कोशिश करें कि आप लाल, पीला, नारंगी जैसे शुभ रंगों का प्रयोग करें और काले या नीले रंग से बचें. रंगोली के चारों ओर छोटे-छोटे दीये या मोमबत्तियां लगाएं, ताकि सजावट में एक खूबसूरत निखार आए और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे.

लाइट्स और झालरों से बढ़ाएं रौनक (Karwa Chauth lighting decorations)

त्योहार की खूबसूरती रोशनी से बढ़ती है. ऐसे में आप घर में फेयरी लाइट्स, झूमर और लालटेन लगाकर शाम को और भी जादुई बना सकती हैं. पर्दों के पीछे या पौधों के आसपास लगी छोटी-छोटी लाइट्स आपके घर को रॉयल लुक देंगी.

फूलों और तोरण की महक से करें स्वागत (flower decoration for Indian festivals)

फूल शुभता और ताजगी का प्रतीक हैं. करवा चौथ के दिन मुख्य द्वार पर गेंदे के फूल और आम के पत्तों से बना तोरण लगाएं. पूजा स्थल पर ताजे फूलों से डेकोरेशन करें और टेबल पर फ्लावर वास रखकर घर की खूबसूरती बढ़ाएं.

पूजा थाली और करवा की सजावट पर दें ध्यान (karwa pooja thali decoration)

करवा चौथ की पूजा में थाली और करवा का खास महत्व है. इसे गोटा-पट्टी, मोती और छोटे शीशों से सजा सकती हैं. अगर चाहें तो थाली को मखमली कपड़े से लपेटें, इससे वो और भी आकर्षक लगेगी.

पर्दे और टेक्सटाइल से बदलें घर का लुक (toran decoration ideas)

त्योहार के मौके पर पुराने पर्दों की जगह मैरून, गोल्ड या डीप रेड रंग के पर्दे लगाएं. कुशन कवर और बेडशीट्स में थोड़ी एम्ब्रॉयडरी या ग्लिटर वाला लुक जोड़ें, ताकि घर में फेस्टिव फील आ जाए.

