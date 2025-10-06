विज्ञापन

करवा चौथ के लिए आज ही फोन में सेव कर लें ये लेटेस्ट बिछिया डिजाइन, पैरों से नहीं हट पाएंगी लोगों की नजरें

Latest bichiya design: इस करवा चौथ अपने पारंपरिक लुक को दें स्टाइलिश ट्विस्ट. लेटेस्ट बिछिया डिजाइन पहनकर खींच ले लोगों का ध्यान.

Read Time: 2 mins
Share
करवा चौथ के लिए आज ही फोन में सेव कर लें ये लेटेस्ट बिछिया डिजाइन, पैरों से नहीं हट पाएंगी लोगों की नजरें
Karwa Chauth 2025 पर पहनें ये लेटेस्ट बिछिया डिजाइन, पैरों की खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

Bichiya Design For Karwa Chauth: करवा चौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और उनमें से एक अहम हिस्सा होती हैं बिछिया, यानी पैरों की शोभा बढ़ाने वाला सुंदर आभूषण. यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि वैवाहिक बंधन और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है. अगर आप भी सोच रही हैं कि इस KarwaChauth 2025 (10 अक्टूबर) पर अपने पैरों को नया लुक कैसे दें, तो अब आपकी खोज खत्म. यहां हैं ट्रेंडिंग और स्टाइलिश बिछिया डिजाइन, जो आपके पारंपरिक लुक में दे देंगे मॉडर्न टच.

Latest and Breaking News on NDTV

सिल्वर से रोज़ गोल्ड तक – हर लुक के लिए एक परफेक्ट डिजाइन (Latest Bichiya Design For Karwa Chauth 2025)

बाजार में आजकल बिछिया (Silver Toe Rings) के इतने खूबसूरत वेराइटीज मिल रहे हैं कि आंखें ठहर जाएं.

Latest and Breaking News on NDTV

सिल्वर बिछिया (Toe Ring for Women) डिजाइन: क्लासिक और सिंपल लुक पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट.

Latest and Breaking News on NDTV

रोज़ गोल्ड (rose gold bichiya) प्लेटेड डिजाइन: मॉडर्न (fancy bichhiya design) टच के साथ थोड़ा ग्लैम भी चाहती हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है.

Latest and Breaking News on NDTV

डबल रिंग स्टाइल बिछिया: फैशन-फॉरवर्ड लुक के लिए ये डिजाइन अब ट्रेंड (traditional toe ring) में है.

Latest and Breaking News on NDTV

ऑक्सीडाइज्ड (latest bichiya design) बिछिया: इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी शानदार लगती है.

स्टोन सेटिंग बिछिया: आपके पैरों में देगा रॉयल (trending bichiya for women) और फेस्टिव टच.

Latest and Breaking News on NDTV

इन सभी डिजाइनों को आप आसानी से ज्वेलरी स्टोर्स से खरीद सकती हैं. हर बजट और स्टाइल के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों जरूरी है पैरों का ये सिंगार? (Karwa Chauth 2025 Bichiya Design)

कई संस्कृतियों में माना जाता है कि बिछिया पहनना सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. यह न सिर्फ आपके पैरों को आकर्षक बनाती है, बल्कि आपके पूरे लुक को पूरा करती है.

Latest and Breaking News on NDTV

इसीलिए करवा चौथ जैसे पारंपरिक दिन पर महिलाएं बिछिया पहनना नहीं भूलतीं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Latest Bichiya Design For Karwa Chauth 2025, Silver Bichiya, Fancy Bichhiya Design, Silver Toe Rings, Toe Ring For Women, Karwa Chauth Bichiya Design, Bichiya Design For Karwa Chauth, Latest Bichiya Design, Rose Gold Bichiya, Stylish Bichiya, Traditional Toe Ring, Trending Bichiya
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com