करवा चौथ के लिए आज ही फोन में सेव कर लें ये लेटेस्ट बिछिया डिजाइन, पैरों से नहीं हट पाएंगी लोगों की नजरें

Bichiya Design For Karwa Chauth: करवा चौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और उनमें से एक अहम हिस्सा होती हैं बिछिया, यानी पैरों की शोभा बढ़ाने वाला सुंदर आभूषण. यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि वैवाहिक बंधन और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है. अगर आप भी सोच रही हैं कि इस KarwaChauth 2025 (10 अक्टूबर) पर अपने पैरों को नया लुक कैसे दें, तो अब आपकी खोज खत्म. यहां हैं ट्रेंडिंग और स्टाइलिश बिछिया डिजाइन, जो आपके पारंपरिक लुक में दे देंगे मॉडर्न टच.

सिल्वर से रोज़ गोल्ड तक – हर लुक के लिए एक परफेक्ट डिजाइन (Latest Bichiya Design For Karwa Chauth 2025)

बाजार में आजकल बिछिया (Silver Toe Rings) के इतने खूबसूरत वेराइटीज मिल रहे हैं कि आंखें ठहर जाएं.

सिल्वर बिछिया (Toe Ring for Women) डिजाइन: क्लासिक और सिंपल लुक पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट.

रोज़ गोल्ड (rose gold bichiya) प्लेटेड डिजाइन: मॉडर्न (fancy bichhiya design) टच के साथ थोड़ा ग्लैम भी चाहती हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है.

डबल रिंग स्टाइल बिछिया: फैशन-फॉरवर्ड लुक के लिए ये डिजाइन अब ट्रेंड (traditional toe ring) में है.

ऑक्सीडाइज्ड (latest bichiya design) बिछिया: इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी शानदार लगती है.

स्टोन सेटिंग बिछिया: आपके पैरों में देगा रॉयल (trending bichiya for women) और फेस्टिव टच.

इन सभी डिजाइनों को आप आसानी से ज्वेलरी स्टोर्स से खरीद सकती हैं. हर बजट और स्टाइल के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा.

क्यों जरूरी है पैरों का ये सिंगार? (Karwa Chauth 2025 Bichiya Design)

कई संस्कृतियों में माना जाता है कि बिछिया पहनना सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. यह न सिर्फ आपके पैरों को आकर्षक बनाती है, बल्कि आपके पूरे लुक को पूरा करती है.

इसीलिए करवा चौथ जैसे पारंपरिक दिन पर महिलाएं बिछिया पहनना नहीं भूलतीं.

