करवा चौथ पर छलनी और लोटा को ऐसे सजाएं कि सबकी नजरें टिक जाएं, ये हैं डेकोरेशन के 4 बेहद यूनिक तरीके

Karwa chauth 2025 channi lota decoration ideas: करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास का प्रतीक है. इस दिन सुहागिनें सजे-धजे रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. मगर आज की मॉडर्न नारी सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि पूजा की हर चीज़ को भी खास बनाना चाहती है...चाहे वो पूजा की थाली (Karwa Chauth 2025) हो, जल का लोटा हो या छलनी. अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी छलनी और लोटा सबकी नज़र में छा जाएं, तो ये आसान और खूबसूरत डेकोरेशन आइडियाज आपके काम जरूर आएंगे.

सफेद मोतियों का जादू (Chalni Lota decoration)

सबसे पहले आप पिंक या स्काई ब्लू वेलवेट कपड़ा लेकर छलनी और लोटे पर चिपका लें. जब ये सूख जाए, तो उस पर सफेद मोतियों की सजावट करें. ये लुक न केवल क्लासी लगता है, बल्कि पूजा के माहौल को और पवित्र बनाता है. सफेद मोतियों की चमक में छलनी (Karwa Chauth thali decoration) और लोटा दोनों एकदम रॉयल दिखेंगे.

लाल रंग और कुंदन वर्क का ट्रेंड (Gota patti Karwa Chauth items)

अगर आप पारंपरिक लुक पसंद करती हैं, तो लाल रंग और कुंदन वर्क का कॉम्बो परफेक्ट रहेगा. पहले लोटा और छलनी पर लाल कलर का पेंट करें या लाल कपड़ा (Karwa Chauth puja items) चिपकाएं, फिर गोल्डन गोटा पट्टी और छोटे-छोटे मिरर या कुंदन से सजावट करें. ये डिज़ाइन (Karwa Chauth decoration ideas) बिल्कुल शादी वाले फील देगी और फेस्टिव वाइब को बढ़ा देगी.

हल्के नीले मखमल से पाएं यूनिक लुक (Chhalni decoration for Karwa Chauth)

मखमल का हल्का नीला या पीला कपड़ा छलनी पर चिपकाएं और किनारों पर गोटा पट्टी (Karwa Chauth puja setup) लगा दें. अगर आप कुछ नया चाहती हैं, तो छोटे सीप या पर्ल्स भी जोड़ें. ये डेकोरेशन न केवल यूनिक लगेगा बल्कि इंस्टाग्राम पर भी खूब छाएगा.

लटकन से बढ़ाएं ग्लैम फैक्टर (DIY Karwa Chauth sieve decor)

आप लोटे और छलनी के किनारों पर गोल्डन लटकन या छोटे सितारे भी लगा सकती हैं. जब आप चांद (Decorate Karwa Chauth lota) को देखने जाएंगी, तो ये चमचमाती लटकनें आपकी पूजा (Karwa Chauth water pot decoration tips) को और भी खूबसूरत बना देंगी.

