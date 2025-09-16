घर से कॉकरोच का मिट जाएगा नामो निशान, ये देसी जुगाड़ आएंगे आपके काम

किचन में कॉकरोच दिखना काफी आम है, लेकिन यही आम लगने वाली चीज काफी खतरनाक हो सकती है. कॉकरोच कई बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं और गंदगी में रहते हैं. ऐसे में जब भी वो बर्तनों या फिर खाने की किसी चीज से होकर गुजरते हैं तो ये किसी को भी बीमार कर सकता है. यही वजह है कि लोग कॉकरोच को भगाने के लिए महंगी दवाएं और स्प्रे खरीदकर लाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कारगर नहीं होते... आज हम आपको कुछ ऐसे देसी तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप घर में मौजूद हर कॉकरोच का खात्मा कर सकते हैं.

तेजपत्ते का कमाल

अगर आपके घर में कॉकरोच ने आतंक मचाया हुआ है तो आपके किचन में ही इसका इलाज है. तेजपत्ते की तेज गंध से कॉकरोच दूर भागते हैं, ऐसे में आप इन्हें उबालकर एक स्प्रे तैयार कर सकते हैं. इस स्प्रे को उन जगहों पर डालना होता है, जहां से कॉकरोच आते हैं. इससे कुछ ही दिनों में आपके घर से कॉकरोच गायब हो जाएंगे. सबसे खास बात ये है कि अगर ये स्प्रे बर्तनों या खान की चीजों पर जाता है तो इससे कोई खतरा नहीं होता. इसी तरह से आप लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

चीनी के साथ मिला लें ये चीज

कॉकरोच को भगाने का देसी इलाज चीन और बेकिंग सोडा भी है. दोनों को एक साथ मिलाकर इनका पाउडर तैयार कर लें और उन जगहों पर रख दें, जहां से कॉकरोच आपके किचन में घुसपैठ कर रहे हैं. आप इन दोनों का एक स्प्रे भी तैयार कर सकते हैं. ये काफी असरदार जुगाड़ है और इससे कॉकरोच दूर भागते हैं.

फिनाइल या विनेगर का इस्तेमाल

कॉकरोच सबसे ज्यादा नालियों से निकलते हैं, ऐसे में आप रोजाना विनेगर या फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. रोज रात को नाली में फिनाइल या फिर विनेगर की कुछ बूंदें डाल दें, इससे कॉकरोच या तो बाहर निकल जाएंगे या फिर वहीं मर जाएंगे.

अगर आपके घर में भी कॉकरोच हैं और आप उन्हें भगाने का कोई देसी उपाय खोज रहे हैं तो इन्हें जरूर ट्राई कर सकते हैं. ये पूरी तरह से सेफ और कारगर हैं.