रोज करें सिर्फ 5 मिनट की ये सांस फूलने वाली एक्सरसाइज, 60% तक कम हो जाएगा इन 8 बीमारियों का खतरा, पढ़ें स्टडी

आज की बिजी लाइफस्टाइल में लोग फिट रहने के लिए जिम जाने तक का समय नहीं निकाल पाते. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रोजाना सिर्फ कुछ मिनट ऐसी कसरत करना जिससे आपकी सांस तेज हो जाए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है? हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, थोड़ी देर की तेज (विगोरस) फिजिकल एक्टिविटी से आठ बड़ी बीमारियों का खतरा 60% तक कम हो सकता है. इसमें दिल की बीमारी, डायबिटीज, डिमेंशिया और सूजन से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि दिन में कुछ मिनट की तेज एक्टिविटी भी आपके शरीर पर गहरा असर डाल सकती है.

क्यों जरूरी है तेज एक्सरसाइज?

जब आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपकी सांस फूलने लगती है जैसे तेज दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना या HIIT वर्कआउट, तो शरीर में कई जरूरी बदलाव होते हैं:

दिल ज्यादा कुशलता से खून पंप करता है.

ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबिल बनती हैं.

शरीर की ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है.

रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर मिन्शुए शेन के अनुसार, इस तरह की तेज एक्टिविटी शरीर में ऐसे बदलाव लाती है जो सामान्य एक्सरसाइज से पूरी तरह नहीं मिलते.

रिसर्च में क्या सामने आया?

इस स्टडी में करीब 96,000 लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया. प्रतिभागियों ने एक हफ्ते तक अपनी कलाई पर डिवाइस पहनकर अपनी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया. इससे डिमेंशिया का खतरा 63% कम, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 60% कम, मृत्यु का खतरा 46% कम पाया गया.

यह भी पाया गया कि बस पकड़ने के लिए दौड़ना या जल्दी-जल्दी सीढ़ियां चढ़ना जैसी छोटी-छोटी एक्टिविटी भी बहुत फायदेमंद हो सकती है.

किन बीमारियों पर सबसे ज्यादा असर? | Which Diseases Are Most Affected?

रिसर्च में पाया गया कि तेज एक्सरसाइज इन बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है:

गठिया

दिल की बीमारी

स्ट्रोक

टाइप 2 डायबिटीज

लिवर और किडनी रोग

सांस से जुड़ी बीमारियां

डिमेंशिया

खासकर सूजन से जुड़ी बीमारियों में एक्सरसाइज की इंटेंसिटी (Intensity) सबसे ज्यादा असरदार पाई गई.

रोजमर्रा में कैसे शामिल करें?

आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, बस ये छोटे बदलाव करें:

लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.

रोज 5-10 मिनट तेज चाल से चलें.

घर पर HIIT वर्कआउट करें.

छोटे-छोटे काम तेजी से करें (जैसे झाड़ू-पोंछा)

जरूरी सावधानी:

हालांकि यह एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती. खासकर बुजुर्गों या पहले से बीमार लोगों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही तेज कसरत शुरू करनी चाहिए.

अगर आप दिन में सिर्फ 5-10 मिनट भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपकी सांस फूलने लगे, तो यह आपके शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है.