मां लक्ष्मी के पसंदीदा इस पौधे को हरा भरा घना कर देगा 2 रुपये का ये नुस्खा, बस पानी में घोलकर डालो भूरा पाउडर

Jade plant care: 2 रुपये की एक चीज आपके जेड प्लांट को घना और हरा-भरा बना सकती है. सही तरीका अपनाकर आप मां लक्ष्मी के इस पसंदीदा पौधे को दीवाली से पहले चमकदार बना सकते हैं.

Jade plant kaise ghana banaye: घर में रखा जेड प्लांट यानी क्रासुला सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर का पसंदीदा पौधा माना जाता है. लोग इसे घर की समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं, लेकिन बहुतों की शिकायत होती है 'हमारा पौधा बढ़ ही नहीं रहा, पतला और बेजान हो गया है.' अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है, तो खुश हो जाइए...बस 2 रुपये का एक भूरा पाउडर, आपके पौधे को हरा-भरा और चमकदार बना सकता है.

सिर्फ 2 रुपये में मिल जाएगा पौधे का बूस्टर (jade plant kaise ghana banaye)

जिस पाउडर की बात हो रही है, वह कोई महंगा खाद नहीं, बल्कि कॉफी पाउडर है. जी हां, वही कॉफी जो आप सुबह-सुबह पीते हैं, वही अब आपके पौधे को भी ऊर्जा देगी.
कॉफी में मौजूद नाइट्रोजन पौधे के पत्तों और तनों के विकास में मदद करता है, जबकि इसकी हल्की अम्लीय प्रकृति मिट्टी के pH लेवल को संतुलित रखती है. इससे जेड प्लांट तेजी से बढ़ता है और उसकी पत्तियां मोटी व चमकदार हो जाती हैं.

कॉफी टॉनिक बनाने का सही तरीका (jade plant ki growth kaise badhayen)

  • एक चम्मच सादा कॉफी पाउडर लें.
  • इसे 1 लीटर पानी में घोलें (1:10 अनुपात में).
  • इस घोल को सीधे नहीं, बल्कि महीने में एक बार पौधे की मिट्टी में डालें.
  • याद रखें, मिट्टी सूखी होनी चाहिए. जेड प्लांट को ज्यादा पानी देना उसकी सबसे बड़ी गलती है.
ट्रिमिंग से पौधा और ज्यादा फैलेगा (plant tips for Diwali)

  • कॉफी टॉनिक के साथ अगर आप हल्की प्रूनिंग या ट्रिमिंग कर दें, तो पौधा नई शाखाएं निकालने लगता है. इससे वह और ज्यादा भर जाता है और दिखने में बेहद सुंदर लगता है.
  • ट्रिमिंग के बाद जब कॉफी टॉनिक दिया जाए, तो उसकी ग्रोथ रफ्तार से बढ़ती है...मानो पौधे को नई जान मिल गई हो.
इन बातों का ध्यान जरूर रखें (jade plant growth me coffee powder kaise dalen)

  • पौधे को ऐसी जगह रखें जहां 4-6 घंटे की इनडायरेक्ट धूप मिले.
  • पत्तियों को नरम कपड़े से साफ करें ताकि वे धूल रहित रहें.
  • साफ पत्तियां बेहतर फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिससे पौधा और ज्यादा हेल्दी बनता है.

