आप भी चेहरे पर रोज रगड़ते हैं बर्फ? 90% लोग नहीं जानते हैं इसके नुकसान, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया सच

Rubbing ice on face safe or not: आजकल सोशल मीडिया पर आइस फेशियल का जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है. आलिया भट्ट जैसे कई सेलेब्स भी इंटरव्यू और वीडियोज में आइस थेरेपी को स्किन ग्लो का राज बता चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच बर्फ त्वचा के लिए इतनी अच्छी है या इसके पीछे छुपा है कोई रिस्क? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल ने इस पर साफ राय दी है.

Ice Therapy से स्किन पर क्या असर होता है? (ice facial side effects)

बर्फ लगाने से स्किन की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे त्वचा अस्थायी तौर पर ग्लोइंग दिखने लगती है.

ओपन पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे चेहरे की क्वालिटी बेहतर लगती है.

आंखों के नीचे की पफीनेस (सूजन) कम करने में आइस पैक मददगार साबित हो सकता है.

कब करें Ice Therapy का इस्तेमाल? (ice therapy skin care)

Face puffiness और सूजन कम करने के लिए.

Allergy या redness की समस्या में.

कंजंक्टिवाइटिस (आंख आना/गुलाबी आंख) की सूजन कम करने के लिए.

Fillers लगवाने के बाद स्किन पर हल्के निशानों को शांत करने के लिए.

कब बिल्कुल ना करें बर्फ का इस्तेमाल? (face par ice rub karna)

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या ड्राई है.

ठंडे वातावरण में आपकी त्वचा जल्दी रिएक्ट करती है.

रोजाना डायरेक्ट बर्फ रगड़ने से बचें, वरना स्किन डैमेज हो सकती है.

सही तरीके से करें Ice Therapy (ice on face benefits risks)

डॉ. आंचल का कहना है कि सीधे स्किन पर बर्फ रगड़ना सही नहीं है. इसके बजाय आप:

चेहरे को बर्फ के पानी में कुछ सेकंड डुबो सकते हैं.

एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र को फ्रिज में ठंडा करके लगा सकते हैं.

इससे भी पोर्स टाइट होते हैं और स्किन फ्रेश दिखती है.

चेहरे पर बर्फ लगाने के फायदे और नुकसान (ice facial hack)

ध्यान रखें कि आइस थेरेपी से मिलने वाला असर टेम्परेरी होता है. यह स्किन को तुरंत फ्रेश दिखाती है लेकिन कोई स्थायी सुधार नहीं करता, इसलिए इसे रोज़ाना करने की बजाय लिमिट में अपनाना ही बेहतर है.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

