बच्चों को क्यों नहीं लगाना चाहिए परफ्यूम? पेरेंट्स को रखना चाहिए इस बात का खास ख्याल

Perfume Side Effects On Children: अक्सर खास मौकों पर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे भी फ्रेश और अच्छा महकते हुए दिखें, लेकिन बच्चों की नाजुक स्किन पर परफ्यूम का इस्तेमाल उतना सुरक्षित नहीं है...जितना बड़ों के लिए है. ज्यादातर परफ्यूम में 78% से 95% तक डिनैचर्ड अल्कोहल, सिंथेटिक फ्रेगरेंस और फ्थेलेट्स जैसे केमिकल पाए जाते हैं. ये तत्व स्किन से अब्ज़ॉर्ब होकर बच्चों के ब्लडस्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं और एलर्जी, खुजली, रैशेज या सांस की परेशानी का कारण बन सकते हैं.

बच्चों के फेफड़ों पर असर | perfume risks for babies

छोटे बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते. तेज गंध या केमिकल-बेस्ड परफ्यूम उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं. कई मामलों में सिरदर्द, चक्कर या नाक बंद होने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं.

बच्चों को खुशबूदार रखने के नेचुरल तरीके | perfume safety tips for parents

डॉक्टर्स मानते हैं कि बच्चों को अच्छी महक के लिए परफ्यूम की जरूरत नहीं है.

उनकी नेचुरल फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए साफ-सफाई काफी है.

रोजाना बच्चे को बेबी-फ्रेंडली, पीएच-बैलेंस्ड साबुन से नहलाएं.

नहाने के बाद हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं.

हमेशा कॉटन के साफ कपड़े पहनाएं.

अगर परफ्यूम लगाना ही पड़े तो | perfume allergy in children

कुछ पेरेंट्स खास मौके पर बच्चों पर हल्की खुशबू इस्तेमाल करना चाहते हैं. ऐसे में ये सावधानियां ज़रूरी हैं.

अल्कोहल-फ्री, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले परफ्यूम ही चुनें.

परफ्यूम को सीधे स्किन पर न लगाएं, सिर्फ कपड़ों पर हल्का स्प्रे करें.

गले, चेहरे और बगल जैसे सेंसिटिव हिस्सों पर न लगाएं.

अगर बच्चे को किसी भी तरह की एलर्जी या सांस की तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

बेबी परफ्यूम कितने सुरक्षित? | kids perfume side effects

बाजार में मिलने वाले 'बेबी परफ्यूम' या 'किड्स फ्रेगरेंस' भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते. इनमें भी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं. इसलिए खरीदने से पहले लेबल ध्यान से पढ़ें और जहां तक संभव हो, नेचुरल विकल्प चुनें.

बच्चों की स्किन के लिए एक्स्ट्रा केयर | expert advice on kids perfume

हफ्ते में 2-3 बार नारियल या बादाम के तेल से मालिश करें.

मौसम के अनुसार मॉइश्चराइजर चुनें.

कपड़े धोने के लिए बेबी-सेफ डिटरजेंट इस्तेमाल करें.

नाखून साफ और छोटे रखें ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

