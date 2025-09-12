क्या आप भी बच्चों को स्नैक्स के साथ भर-भरकर खिला रही हैं केचप? तो एक बार न्यूट्रिशनिस्ट की भी सुन लें

Is Tomato Ketchup Good For Kids: फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर या पकौड़े...इन सबके साथ अगर कोई चीज हर किसी को पसंद आती है, तो वो है टमाटर का केचप. खासकर बच्चे तो इसे बिना सोचे-समझे हर खाने के साथ चटकारे लेकर खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मीठा-खट्टा स्वाद आपकी और आपके बच्चे की सेहत पर क्या असर डाल रहा है? हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट निकिता गुप्ता ने इस पर खुलकर बात की और बताया कि, आखिर क्यों केचप का अधिक सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

केचप में क्या-क्या मिलाया जाता है? (Ketchup health risks)

केचप केवल टमाटर से नहीं बनता। इसमें सिरका, चीनी, नमक, प्याज़, लहसुन, मसाले और प्रिज़र्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि यह लंबे समय तक खराब न हो. यही नहीं, इसके टेक्सचर को स्मूद और जेली जैसा बनाने के लिए इसमें E415 नाम का केमिकल (Xanthan Gum) भी मिलाया जाता है.

क्या सच में E415 होता है जहरीला? (E415 Chemical Kya Hota Hai)

अक्सर सोशल मीडिया पर केचप को 'जहर' बताकर वायरल किया जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट निकिता का कहना है कि ये पूरी तरह सच नहीं है.

E415 (Xanthan Gum) एक थिकनर है, जो पानी में घुलने वाला फाइबर है.

इसे बहुत कम मात्रा (1-5 ग्राम प्रति किलो) में डाला जाता है.

WHO और ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे सुरक्षित माना है.

भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में इसका इस्तेमाल लीगल और सुरक्षित है.

यानि केचप का यह इंग्रीडिएंट जहरीला नहीं है, लेकिन फिर भी यह हेल्दी भी नहीं है.

असली खतरा कहां है? (ketchup sugar salt risk)

समस्या E415 नहीं बल्कि चीनी और नमक की है.

बाजार के केचप में चीनी और सोडियम की मात्रा बेहद ज्यादा होती है.

रोजाना इसका ज्यादा सेवन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है.

इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है.

बच्चों के लिए ज्यादा शुगर उनके दांतों और पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डालती है.

क्या करें – खाएं या बचें? (Ketchup khane ke nuksan)

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कभी-कभी थोड़ी मात्रा में केचप खाना हानिकारक नहीं है,लेकिन इसे रोजाना बच्चों की प्लेट में शामिल करना सेहत को बिगाड़ सकता है. बेहतर है कि आप घर पर टमाटर से ताज़ा सॉस बनाकर इस्तेमाल करें. इसमें न ज्यादा चीनी होगी और न प्रिज़र्वेटिव्स

हेल्दी विकल्प (ketchup side effects in Hindi)

होममेड टमाटर सॉस.

मिंट या धनिया की चटनी.

दही डिप्स.

नींबू और मसालों वाली फ्रेश ड्रेसिंग्स.

ये विकल्प स्वाद के साथ सेहत भी देंगे और बच्चों को नुकसान से बचाएंगे. केचप को 'जहर' कहना सही नहीं है, लेकिन इसे 'हेल्दी' मान लेना भी गलत है. असली खतरा इसमें मौजूद अत्यधिक चीनी और नमक से है. बच्चों की सेहत को देखते हुए इसे कभी-कभार ही दें और बेहतर है कि, घर पर हेल्दी विकल्प तैयार करें.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

