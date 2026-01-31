70,000 वाली घड़ी 28,000 में, 45,000 वाले जूते 6,000 में, तो 30,000 वाला इटेलियन परफ्यूम महज 5000 में, पर कैसे!

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने जनवरी 2026 में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement - FTA) पर सहमति बनाई है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है. लंबे और सालों से चली आ रही बातचीत के बाद अब लगभग 19 साल बाद यूरोपीय संघ और भारत मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं.

इसके तहत भारत और यूरोप के बीच लगभग 96% से ज्यादा उत्पादों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क कम या खत्म हो जाएंगे, जिससे यूरोपीय वस्तुएं भारत में पहले से बहुत सस्ती हो सकती हैं, जैसे शराब, शानदार कारें, लग्जरी सामान, चॉकलेट और बहुत कुछ.

क्या सामान सस्ता हो सकता है? (What items could become cheaper?)

नीचे कुछ मुख्य उत्पादों पर संभावित नई कीमतों के उदाहरण दिए गए हैं:

यूरोपियन वाइन और व्हिस्की

• पहले: ₹12,000

• डील लागू होने के बाद : लगभग ₹3,000

EU से शराब पर आयात शुल्क कम होने से घरेलू बाजार में सस्ती मिल सकती है.



इटेलियन परफ्यूम / बैग

• पहले: ₹30,000

• डील लागू होने के बाद: लगभग ₹5,000

लग्जरी फैशन आइटम्स ज्यादा किफायती हो जाएंगे.



यूरोपियन चॉकलेट, चिप्स, जूस, स्नैक्स

• पहले: ₹1,000–₹1,500

• डील लागू होने के बाद: ₹180–₹300

फूड और स्नैक्स पर भी शुल्क में भारी कटौती से कीमतें गिर सकती हैं।



ऑलिव ऑइल और प्रीमियम फूड प्रोडक्ट

• पहले: ₹1,800 प्रति लीटर

• डील लागू होने के बाद: ₹650 प्रति लीटर

हेल्दी फूड और खास तेल पर भी बड़ा फायदा मिलेगा.



यूरोपीय स्नीकर्स और फुटवियर

• पहले: ₹40,000

• डील लागू होने के बाद: ₹6,000

ब्रांडेड जूते सस्ते होकर सामान्य खरीद का हिस्सा बन सकते हैं.



स्विस घड़ियां (Swiss Watches)

• पहले: ₹70,000

• अब: ₹28,000

स्विस घड़ियां ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगी.



लग्जरी कारें (बीएमडब्ल्यू / मर्सिडीज / ऑडी आदि)

• पहले: ₹75 लाख – ₹1 करोड़

• डील लागू होने के बाद: ₹35 लाख – ₹45 लाख

लग्जरी कारों पर टैरिफ कम होने से कीमत में गिरावट आने की उम्मीद.

ध्यान रखें: अभी भारत-EU व्यापार समझौता पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, इसलिए टैक्स में कटौती और कीमतों में कमी तुरंत नहीं दिखेगी. यह प्रक्रिया चरणों में लागू होगी और हर सामान पर इसका असर अलग-अलग समय पर पड़ सकता है. साथ ही ऊपर बताए गए दाम सिर्फ अनुमान हैं, असली कीमतें इससे अलग हो सकती हैं.