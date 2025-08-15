विज्ञापन

Independence Day Slogan In Hindi: स्वतंत्रता दिवस पर शेयर करें देशभक्ति के ये 10 नारे, रग-रग में भर जाएगा जोश

Independence Day Slogan In Hindi: आजादी की लड़ाई में केवल तलवार और बंदूक ही नहीं, बल्कि जोश और जज्बे से भरे नारे भी बहुत ताकतवर हथियार थे. यहां हम 10 ऐसे ही मशहूर नारों की बात करेंगे, जो आजादी की लड़ाई में मशाल की तरह जलते रहे और आज भी हमें प्रेरणा देते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Independence Day Slogan In Hindi: स्वतंत्रता दिवस पर शेयर करें देशभक्ति के ये 10 नारे, रग-रग में भर जाएगा जोश
जोश से भर देंगे देशभक्ति के ये नारे

Independence Day 2025: आज यानी 15 अगस्त 2025 को हमारा देश भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. हर ओर गर्व, सम्मान और देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. गौरतलब है कि सन् 1947 में 15 अगस्त के दिन ही भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था. ऐसे में हर साल इस खास दिन पर हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं और उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. आजादी की लड़ाई में केवल तलवार और बंदूक ही नहीं, बल्कि जोश और जज्बे से भरे नारे भी बहुत ताकतवर हथियार थे. उस समय ये नारे लोगों को एकजुट करते थे और आज भी ये हमारे दिलों में जोश भर देते हैं. यहां हम 10 ऐसे ही मशहूर नारों की बात करेंगे, जो आजादी की लड़ाई में मशाल की तरह जलते रहे और आज भी हमें प्रेरणा देते हैं. 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप इन नारों को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं.

Happy Independence Day Shayari 2025: लाखों बलिदानों की ये अमानत...इस स्वतंत्रता दिवस पर पढ़ें ये दिल छू लेने वाली शायरी

जोश से भर देंगे देशभक्ति के ये नारे 

सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना, बाज़ु-ए-कातिल में है. 

यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था. यह शहीदों की कुर्बानी और साहस को दर्शाता है.

इंकलाब जिंदाबाद 

भगत सिंह का यह नारा क्रांति की पुकार था, जिसने युवाओं में नया जोश भर दिया.

सत्यमेव जयते 

पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया यह नारा सच्चाई की जीत का प्रतीक है.

स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है.

बाल गंगाधर तिलक का यह नारा स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है.

दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे.

चंद्रशेखर आजाद का यह नारा आजादी की लड़ाई में उनके अटूट हौसले को दिखाता है.

सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा. 

अल्लामा इकबाल की यह पंक्ति भारत के प्रति प्रेम को दर्शाती है.

अब जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो न आए देश के काम वो बेकार जवानी है. 

चंद्रशेखर आजाद का यह नारा युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करता है.

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. 

श्यामल लाल गुप्ता द्वारा लिखा गया यह गीत हमारा राष्ट्रीय गर्व है.

स्वदेशी अपनाओ 

लाला लाजपत राय का यह नारा आत्मनिर्भरता की ओर कदम था.

अन्न जहां का- हमने खाया
वस्त्र जहां के- हमने पहने
वह है प्यारा- देश हमारा
इसकी रक्षा कौन करेगा?
हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे...
इसकी रक्षा कौन करेगा?
हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे...
भारत माता की- जय...
भारत माता की- जय...
भारत माता की- जय...

यह समूह गीत देशभक्ति से भरा होता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको जोश से भर देता है.

इन नारों को सुनते ही दिल में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है. इस स्वतंत्रता दिवस पर आप इन्हें अपनों के साथ शेयर कर उनके मन में भी देशभक्ति का भाव जगा सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independence Day, Independence Day 2025, Independence Day Slogan, 15 August
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com