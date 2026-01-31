Imli Ke Fayde: क्या इमली खाने से मेरा पेट ठीक हो जाएगा, जानिए क्या है सच!

Is Tamarind Good For Stomach Problems: इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, चाहें आप इसका मजा समोसे के साथ परोसी जाने वाली चटपटी चटनी लें या इसे कच्चा खाएं. इसका स्वाद लगभग हर किसी को पसंद आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं स्वाद बढ़ाने की क्षमता के अलावा, यह एक औषधि भी मानी जाती है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकता है. जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययनों सहित हाल के अध्ययनों ने इस उष्णकटिबंधीय फल के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि यह आपके पेट के लिए इतना फायदेमंद क्यों है. चलिए जानते हैं इमली के आपके पेट के लिए क्या फायदे हैं?

इमली खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

कब्ज से राहत दिलाती है: इमली में गैर-स्टार्च पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, जैसे पेक्टिन और म्यूसीलेज, जो मल को बड़ा बनाकर आसानी से बाहर निकलने में मदद करते हैं, आंतों की गति को स्मूद बनाते हैं और लंबे समय से बनी कब्ज से राहत दिलाते हैं.

पाचन शक्ति बढ़ाती है: इमली का खट्टापन टार्टरिक एसिड और अन्य कार्बनिक अम्ल के कारण होता है. ये एसिड पाचन रसों को सक्रिय करते हैं और पेट को भोजन तोड़ने में मदद करते हैं. इमली खाने से लार बढ़ती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट टूटने लगते हैं, लिवर से बाइल निकलता है, जो फैट डाइजेशन के लिए जरूरी है. इसे खाने से खाना आसानी से पच जाता है.

गैस और ब्लोटिंग में राहत: अगर आपको अक्सर पेट फूलना, भारीपन या गैस की समस्या रहती है, तो इमली इसमें आराम दे सकती है. इसके फाइबर और पादप यौगिक आंतों में जमा गैस को कम करने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप थोड़ी सी इमली की चटनी या इमली-पानी लेते हैं, तो पाचन को हल्का और आरामदायक बनाया जा सकता है.

