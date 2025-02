बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आजमाएं ये टिप्स, कमर से नीचे पहुंच सकती है लेंथ

Home Remedies For Hair Growth : हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके बाल हमेशा लंबे, घने और खूबसूरत बने रहें. इस सपने को पूरा करने के लिए हम तरह-तरह के उपाय और प्रोडक्ट्स आजमाते हैं. अगर आप भी कई तरीके अपनाकर देख चुके हैं लेकिन अब तक मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि सरसों के (How To Use Mustard Oil For Hair Growth) तेल का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने बालों को कैसे कम समय में लंबा, घना और मजबूत (Mustard Oil For Hair Growth) बना सकते हैं. इसके अलावा भी अन्य उपाय हैं, जिनसे आप बालों की लंबाई और वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस...

सरसों के तेल में मिलाएं ये चीज - Mustard Oil For Hair

सरसों का तेल आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

इसमें विटामिन-ई और विटामिन-ए मौजूद होते हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं.

इसके अलावा, सरसों के तेल में मैग्नीशियम, आयरन और फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को न्यूट्रिशन देकर बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करते हैं.

लेकिन अगर आप इसके फायदों को और अधिक बढ़ाना है, तो अपने किचन में मौजूद कुछ खास चीजों को इसमें मिलाकर स्कैल्प की मसाज करें. इससे आपके बालों को दोगुना फायदा मिलेगा.

मेथी सीड्स को सरसों के तेल में मिक्स करें - Mix Fenugreek Seeds In Mustard Oil For Hair Growth

अगर आप अपने बालों को तेजी से लंबा करना चाहते हैं, तो सरसों के तेल में मेथी के बीज डालकर गर्म करें और इस तेल से स्कैल्प की मसाज करें.

इससे न सिर्फ बालों का झड़ना कम होगा, बल्कि सफेद बालों की समस्या भी दूर हो सकती है.

इसके अलावा, आप चाहें तो मेथी का पेस्ट बनाकर उसे सरसों के तेल में मिलाकर बालों पर लगा सकते हैं.

इसे करीब एक घंटे तक छोड़ने के बाद, हल्के और अच्छे शैंपू से बालों को धो लें.

इससे आपके बाल मजबूत, घने और स्वस्थ बनेंगे.

प्याज का रस मिलाएं - Onion Juice For Hair Growth

अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाकर भी अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं.

यह बालों की ग्रोथ को तेज करने के साथ-साथ उन्हें घना बनाने में भी मदद करता है.

ध्यान रखें कि अगर आप इसे अपने स्कैल्प पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तीन घंटे बाद बालों को अच्छी तरह से धो लें, ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके.

ये तरीके भी आजमा सकते हैं

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल न सिर्फ हेल्थ और स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है.

अगर आप अपने बालों की लंबाई और वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल जरूर करें. इसके लिए एलोवेरा जेल लें और इसे अपने बालों और स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करें.

लगभग 30-40 मिनट तक इसे लगा रहने दें, फिर माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें.

एलोवेरा बालों को मुलायम और घना बनाने के साथ-साथ स्कैल्प इंफेक्शन और डैंड्रफ की समस्या से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है.

कैस्टर ऑयल - Castor Oil for Thick Hair

कैस्टर ऑयल बालों के लिए जरूरी चीज है.

इसमें मौजूद विटामिन ई और फैटी एसिड्स बालों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके इस्तेमाल के लिए कैस्टर ऑयल लें और इसे अपने बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं.

आप चाहें तो इसमें नारियल का तेल मिलाकर भी यूज कर सकते हैं.

करीब 30-40 मिनट तक इसे लगा रहने दें, फिर बालों को अच्छी तरह धो लें.

इससे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा.

एवोकाडो मास्क लगाएं - Avocado Hair Mask

एवोकाडो विटामिन ई से भरपूर होता है, जिससे न सिर्फ सेहत बल्कि स्किन और बालों को भी फायदा मिलता है.

अगर आप बालों की लंबाई और वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, तो एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए एवोकाडो को अच्छी तरह मैश करें और उसमें ऑलिव ऑयल मिलाएं.

इस मिश्रण को अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं और करीब आधे घंटे बाद माइल्ड शैंपू से धो लें.

इससे आपके बाल लंबे, घने और मजबूत बनेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.