बच्चे के बिस्तर गीला करने की आदत को कैसे छुड़ाएं? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई असरदार ट्रिक

Parenting Tips: बच्चों का बिस्तर गीला करना यानी नींद में बेड पर ही पेशाब कर देना बहुत आम बात है. छोटे बच्चों में यह समस्या सामान्य होती है क्योंकि उनका मूत्राशय पूरी तरह विकसित नहीं होता. हालांकि, इसके चलते कई बार उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है. रातभर गीले बिस्तर पर सोने से सर्दी या इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए यहां हम आपको एक आसान लेकिन असरदार नुस्खा बता रहे हैं. दरअसल, इसे लेकर मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, एक प्राकृतिक उपाय को अपनाकर आप बच्चे के बिस्तर गीला करने की आदत को छुड़ा सकते हैं.

क्या करें?

इसके लिए पोषण विशेषज्ञ बच्चों को काले तिल और गुड़ के लड्डू खिलाने की सलाह देती हैं. थोड़े से काले तिल और गुड़ को मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें. आप लंच के बाद बच्चे को रोज ये लड्डू खिला सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, काले तिल शरीर में गरमाहट लाते हैं और ताकत बढ़ाते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, तिल शरीर के वात दोष को संतुलित करता है और पेशाब रोकने की क्षमता को मजबूत बनाता है. वहीं, गुड़ पाचन को ठीक रखता है और शरीर को जरूर मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रदान करता है. यह शरीर को ऊर्जा देता है और सर्दी के मौसम में गरमाहट बनाए रखता है.

इस तरह ये आसान नुस्खा न केवल बच्चों की बिस्तर गीला करने की आदत को कम करता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है.

इस नुस्खे से अलग बच्चे को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी न पिलाएं.

सोने से ठीक पहले पेशाब कराएं.

इन सब से अलग सर्दी से बचाने के लिए बच्चे को हल्का गरम कपड़ा पहनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.