अब नहीं पड़ेगी पार्लर जाने की जरूरत, पार्टी में जाने से 30 मिनट पहले लगाएं ये होममेड ब्लीच, मिलेगा इंस्टेंट ग्लो

Homemade Bleach For Instant Glow: ये होममेड ब्लीच देंगे इंस्टेंट ग्लो.

खास बातें अब घर पर तैयार करें ब्लीच.

ये होममेड ब्लीच देगा इंस्टेंट ग्लो.

नहीं पड़ेगी पार्लर जाने की जरूरत.

Homemade Bleach For Face: खूबसूरत और सुंदर दिखने की चाह हर किसी की होती है चाहे वह महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति. आज के समय में खूबसूरती (beauty tips) लोगों का गहना है. और अगर बात शादी या पार्टी की हो तब तो लोग पार्लर के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं. सबसे सुंदर दिखने की चाह में न जाने कितने पैसे और समय खर्च कर देते हैं. अगर आप भी शादी या पार्टी में जाने वाले हैं और पार्लर जाने का समय नहीं तो बस 30 मिनट पहले (how to bleach your skin fast at home) ये होममेड DIY ब्लीच (DIY Bleach) लगा लीजिए. इसके बाद आपको कभी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए जानते हैं ब्लीच तैयार करने के तरीके.

ये होममेड ब्लीच देंगे इंस्टेंट ग्लो | Homemade Bleach For Instant Glowing Skin

मुल्तानी मिट्टी और नींबू

चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है.

सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाएं आप चाहे तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले सकते हैं.

पाउडर में नींबू की कुछ बूंदें डालें. ध्यान रहे पेस्ट ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए.

उसके बाद आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और 1 से 2 चम्मच आलू का रस डालें.

सइस पेस्ट को अच्छे से मिला लें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दे.

उसके बाद इसे अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर धो लें.

गुलाब जल और चंदन

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है. ये चेहरे की गंदगी को साफ करता है.

एक कटोरी में चंदन पाउडर के साथ गुलाब की कुछ बूंदें डालें और मिला लें.

आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकती हैं लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप नींबू को अवॉयड कर सकती हैं.

इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दे और फिर धो लें. आपका चेहरा चमक उठेगा.

पपीता