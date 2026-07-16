मानसून के उमस भरे मौसम में अपनी त्वचा को फ्रेश कैसे रखें? अपनाएं चमकदार त्वचा के लिए ये 3 टिप्स

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन स्किन और बालों की समस्याएं भी साथ लेकर आता है. हवा में बढ़ी नमी और पसीने के कारण त्वचा चिपचिपी होने लगती है, रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और मुंहासों की परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में अगर सही स्किनकेयर और हेयरकेयर रूटीन न अपनाया जाए, तो त्वचा की चमक फीकी पड़ सकती है और बालों को संभालना मुश्किल हो सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट रश्मि शेट्टी ने बताया कि बारिश के मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे करें.

डर्मेटोलॉजिस्ट रश्मि शेट्टी के मुताबिक मानसून में अपनी स्किन की देखभाल के लिए सबसे जरूरी बात, शरीर के उन हिस्सों को सूखा रखें जहां त्वचा की परतें आपस में जुड़ती हैं जैसे बगल या जांघों के बीच. अगर आपको पाउडर की जरूरत है, तो आप बेझिझक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. चेहरे पर पाउडर की कम परतें ही बेहतर होती हैं. दो से ज्यादा परतें लगाने से चेहरा बहुत चिपचिपा हो जाएगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे और सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि बादल सनस्क्रीन से धोखा नहीं खाते. सूरज की किरणें और UV किरणें बादलों के पार भी आ जाती हैं और सबसे जरूरी बात, यह मौसम इन्फेक्शन का होता है, इसलिए आपको शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अच्छी चीजें लेनी चाहिए.

मानसून में स्किनकेयर टिप्स

अपना स्किनकेयर रूटीन आसान और हल्का रखें

रोमछिद्रों को खोलने के लिए नियमित रूप से एक्सफोलिएट करें

तेल को कंट्रोल करने के लिए क्ले-बेस्ड मास्क का इस्तेमाल करें

वॉटर-बेस्ड मॉइस्चराइजर अपनाएं

हाइड्रेटिंग मास्क से अपने बालों को सुरक्षित रखें

दिन में दो बार चेहरा साफ करें

ऑयली स्किन के लिए एक हल्का और हल्का फेस क्लींजर बेहद जरूरी होता है. बारिश के मौसम में त्वचा पर गंदगी, पसीना और अतिरिक्त तेल जल्दी जमा हो जाता है. इसलिए सुबह और रात में दिन में दो बार सल्फेट-फ्री फोमिंग क्लींजर से चेहरा धोएं. इससे त्वचा साफ रहती है और अतिरिक्त तेल भी कंट्रोल होता है. हालांकि, बार-बार चेहरा धोने से बचें. ज्यादा सफाई करने पर त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी खो सकती है, जिससे शरीर और अधिक तेल बनाने लगता है. अगर दिन के समय चेहरा ज्यादा ऑयली महसूस हो, तो बार-बार फेस वॉश करने की बजाय ऑयल एब्जॉर्बिंग ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करें. इससे अतिरिक्त तेल हट जाएगा और त्वचा भी संतुलित बनी रहेगी.

त्वचा को अंदर से रखें हाइड्रेटेड

इस मौसम में कम प्यास लगने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. इसके अलावा अपने आहार में ताजे फल और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जिससे त्वचा में प्राकृतिक चमक यानी ग्लो बनी रहती है.

माइल्ड एक्सफोलिएशन और क्लींजिंग

नमी और पसीने के कारण रोमछिद्र यानी पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे मुंहासे होने लगते हैं. चेहरे को साफ रखने के लिए सैलिसिलिक एसिड या नीम वाले माइल्ड क्लींजर का उपयोग करें और हफ्ते में केवल एक बार ही एक्सफोलिएट यानी स्क्रब करें.

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