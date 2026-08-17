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Kiwi Face Pack: चेहरे पर चाहिए इंस्टेंट ग्लो? घर पर बनाएं ये 2 कीवी फेस पैक, 15 मिनट में निखरेगा चेहरा

Facepack for Instant Glow: कीवी फेस पैक त्वचा को नेचुरल ग्लो देने के लिए आसान घरेलू उपाय है. ड्राई स्किन के लिए कीवी-शहद और ऑयली स्किन के लिए कीवी-बेसन पैक इस्तेमाल कर सकती हैं.

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Kiwi Face Pack: चेहरे पर चाहिए इंस्टेंट ग्लो? घर पर बनाएं ये 2 कीवी फेस पैक, 15 मिनट में निखरेगा चेहरा
कीवी फेस पैक
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पार्टी या किसी खास मौके पर चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए तो महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय घर में मौजूद चीजों से फेस पैक बनाया जा सकता है. कीवी में विटामिन C, E और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. जिन्हें त्वचा की देखभाल के लिए फायदेमंद माना जाता है. यहां जानें दो आसान कीवी फेस पैक और इन्हें लगाने का सही तरीका. जानकारी के लिए बता दें कि कीवी या किसी भी सामग्री को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. जलन या एलर्जी होने पर तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें.

ड्राई स्किन के लिए कीवी-शहद पैक

जानकारी के अनुसार, अगर आपकी त्वचा रूखी रहती है तो कीवी और शहद का पैक इस्तेमााल कर सकती हैं. इसके लिए एक पका हुआ कीवी मैश करके उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से साफ कर लें.

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ऑयली स्किन के लिए कीवी-बेसन पैक

बता दें कि चेहरे पर ज्यादा ऑयल आता है तो कीवी, बेसन और दही से फेस पैक बनााया जा सकता है. एक कीवी का पल्प, एक चम्मच बेसन और आधा चम्मच दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद धीरे-धीरे साफ कर लें.

ऐसे लगाएं कीवी फेस पैक

इसके अलावा, फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को माइल्ड फेसवॉश या पानी से साफ कर लें. पैक को चेहरे और गर्दनन पर लगाएं, लेकिन आंखों के आसपास न लगाएं. हल्के हाथों से 1-2 मिनट मसाज करने के बाद इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें. फिर पानी से चेहरा धोकर मॉइश्चराइजर लगाएं.

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