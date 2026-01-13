सर्दियों में कैसे चमकाएं गैस का चूल्हा? ये रही 4 आसान ट्रिक्स, मिनटों में हट जाएंगे पुराने से पुराने दाग

Gas Burner Cleaning Tips: अक्सर खाना बनाने और सर्दियों में खासकर बार-बार चाय-कॉफी के चक्कर में गैस का चूल्हा ज्यादा गंदा हो जाता है. ठंडे तापमान के कारण तेल और चिकनाई की परतें बर्नर और चूल्हे पर जम जाती हैं, जिन्हें साधारण तरीके से साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई बार लोग सिंपल से कपड़े और साबुन से साफ करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. अगर आप भी चिपचिपे बर्नर और जिद्दी दागों से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसी 4 आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप पुराने से पुराने दाग मिनटों में साफ कर चूल्हे को नए जैसा चमका सकते हैं...

1. नींबू और नमक

चूल्हे की सफाई के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले नींबू को आधा काट लें. फिर कटे हुए हिस्से पर नमक लगाएं और इसे बर्नर पर अच्छी तरह रगड़ें. इससे चिकनाई और चिपचिपापन आसानी से हट जाएगा. दरअसल, नींबू में मौजूद एसिड और नमक की रफनेस गंदगी को साफ करने में काफी मदद करती है.

चिकनाई और जले के दाग साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका बहुत फायदेमंद होता है. इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और उसमें सिरका डालकर एक पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को गंदे बर्नर और चूल्हें पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ और सूखे कपड़े की मदद से पेस्ट को साफ कर दें. इससे बर्नर के सभी दाग और निशान खत्म हो जाएंगे.

बर्नर और चूल्हे को साफ करने के लिए आप बर्नर पर डिशवॉशिंग लिक्विड छिड़कें. इसके बाद टिश्यू पेपर उसके ऊपर डाल दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर साफ कपड़े से रगड़ें और चूल्हे को साफ कर दें. इससे चिकनाई आसानी से साफ हो जाएगी और गैस चूल्हा नए जैसा लगने लगेगा.

गैस बर्नर की नियमित सफाई करने से जिद्दी दागों से बचा जा सकता है. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बेकिंग सोडा और हल्का गुनगुना पानी मिलाकर रखें. खाना बनाने के बाद इस स्प्रे का उपयोग करके आसानी से सफाई कर दें. ऐसा करने से चिकनाई की मोटी परत नहीं जमेगी.

