एल्युमिनियम के बर्तन पड़ गए हैं काले तो बस यह चीज चमका देगी, बस इस तरह से करना होगा इस्तेमाल

Aluminium Utensils Cleaning Tips: इन चीजों से साफ करें एल्युमिनियम के बर्तन.

खास बातें बर्तनों में जिद्दी दाग पड़ गए हैं.

अब काले बर्तन को साफ करना हुआ आसान.

इन चीजों से एक ही बार में एल्युमिनियम के बर्तन चमक उठेंगे.

Kitchen Tips: जितना आसान और अच्छा खाना बनाना होता है उतना ही मुश्किल होता है उसके बाद बर्तनों को साफ करना. और बात एल्युमिनियम के बर्तनों (utensils cleaning) की हो तब तो कई लोग सर पकड़ लेते हैं. वैसे तो खाना तांबे से लेकर एल्युमिनियम के कई बर्तनों में बनाया जाता है. लेकिन एल्युमिनियम के बर्तनों को हमेशा नया रखना बहुत मुश्किल का काम है. खास तौर पर जब जलने के कारण (how to clean stainless steel utensils) बर्तन काले पड़ गए हो. क्या आपके भी बर्तन में ज़िद्दी दाग बैठ जाते हैं और उसे छुड़ाते छुड़ाते (aluminium utensils cleaning) परेशान हो जाते है. तो ये चीजें आपके बहुत काम (how to clean burnt utensils) आने वाली है. जानिए कैसे निकाले बर्तन के जिद्दी से जिद्दी दाग को.

इन चीजों से साफ करें एल्युमिनियम के बर्तन | How To clean Burnt Aluminium Utensils

डिश वॉश से करें साफ