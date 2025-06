Hair Oil Test: बालों को खूबसूरत, शाइनिंग और मजबूत बनाने के लिए हम सभी ऑयलिंग करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो तेल आप लगा रहे हैं, वो आपके बालों के लिए सही भी है या नहीं. ज्यादातर लोग बस बचपन से चले आ रहे तरीकों को ही फॉलो करते हैं. दादी-नानी के बताए तेल ही यूज कर रहे हैं. बिना ये जाने कि उनके बालों के लिए क्या फायदेमंद है. इंस्टाग्राम पर drcardio42 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर कर बताया गया है कि दुनिया के 270 करोड़ लोग आज भी नहीं जानते कि बालों की सही देखभाल कैसे (How to Care Your Hair at Home) करनी है. वो बस ट्रेंड(Common mistakes in hair oiling) देखकर तेल खरीदते हैं. तो सवाल उठता है आखिर क्या करना (How to Choose the Right Hair Oil for Your Hair Type) चाहिए. आइए जानते हैं जवाब.

सही हेयर ऑयल क्यों जरूरी (Why right hair oil is important)

बाल कम टूटने वाले होंगे. स्कैल्प हेल्दी रहेगा, डैंड्रफ, खुजली, रुखापन दूर होगा. बालों में नेचुरल शाइन बनी रहेगी. सही ऑयल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे नए बाल उगते हैं. बालों में नेचुरल शाइनिंग लाता है.

हेयर ऑयल सही नहीं तो क्या होगा (Wrong hair oil harmful effects)

बाल जल्दी ग्रीसी या चिपचिपे हो सकते हैं.

बालों का टेक्सचर बिगड़ सकता है.

स्कैल्प पर पिम्पल्स या रिएक्शन हो सकता है.

बालों का झड़ना बढ़ सकता है.

सही हेयर ऑयल के लिए टेस्ट (Test for right hair oil)

drcardio42 ने वीडियो में बताया है कि एक छोटा सा टेस्ट है आपको बता सकता है कि आपके बाल को कौन सा तेल चाहिए. ये टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं. यूरोप को लोग आज भी इस टेस्ट के बाद ही अपना हेयर ऑयल चुनते हैं. इस टेस्ट का नाम पोरोसिटी टेस्ट है. इसके लिए एक गिलास पानी और एक बाल चाहिए. इसे करने के लिए बाल को पानी में डाल दें और देखें कहां जा रहा है. इसके तीन रिजल्ट मिलते हैं, जो बताते हैं कौन सा तेल आपके बालों के लिए सही है.

1. बाल पानी में तैरता है

अगर बाल पानी में तैरता है तो मतलब वो 'लो पोरोसिटी' है. इसका मतलब है कि आपके बाल की ऊपरी लेयर बहुत टाइट है. तेल और नमी बाल के अंदर जा ही नहीं पाते हैं. ऐसे बालों के लिए लाइट ऑयल जैसे Argan Oil या Aloe Vera बेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं. इस कंडीशन में हैवी ऑयल से बचना चाहिए.

2. बाल पानी में बीच में रुकता है

अगर बाल पानी के बीच आता है तो 'मीडियम पोरोसिटी' हेयर है. यानी आपके बाल बैलेंस्ड हैं. न ज्यादा बंद, न ज्यादा खुले. नमी अंदर जाती है और ज्यादा समय तक बनी भी रहती है. ऐसे बालों के लिए नीम का तेल बेस्ट है, जो एंटीबैक्टीरियल भी है और नमी बनाए रखता है.

3. बाल पूरी तरह नीचे चला जाता है

इसका मतलब आपके बाल 'हाई पोरोसिटी' है. ये बाल बहुत सारा तेल और पानी एक साथ सोखते हैं, लेकिन नमी जल्दी खो देते हैं. ऐसे बालों के लिए नारियल का तेल अच्छा होता है.

पोरोसिटी कितनी जरूरी है (How Porosity is Important)

वीडियो में साफ कहा गया है, 'यूरोप में लोग हर चीज टेस्ट करते हैं. बालों के लिए कौन सा शैम्पू, कौन सा तेल सब कुछ साइंटिफिक तरीके से तय करते हैं. लेकिन हमारे यहां आज भी सब कुछ अंदाज पर चलता है. अगर बाल ही हर बार सूखे, उलझे या टूटे लगते हैं, तो क्या सिर्फ शैम्पू बदलना ही काफी है. जब तक आपको बाल की पोरोसिटी (Porosity) नहीं पता, तब तक आप सही तेल चुन ही नहीं सकते हैं.