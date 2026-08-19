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DIY Ideas: 50 रुपये की बेकार क्रेट से बनाएं 1,000 रुपये वाला होम डेकोर, बच्चों की किताबों के लिए आएगा काम

Fruit Crate DIY: 50 रुपये की बेकार क्रेट से घर पर स्टाइलिश शेल्फ या कैबिनेट बनाया जा सकता है. 6 क्रेट, गत्ता, पेपर और शीशे की मदद से बच्चों की किताबें और कपड़े रखें.

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DIY Ideas: 50 रुपये की बेकार क्रेट से बनाएं 1,000 रुपये वाला होम डेकोर, बच्चों की किताबों के लिए आएगा काम
थोड़ी सी क्रिएटिविटी से क्रेट से तैयार करें स्टाइलिश शेल्फ
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घर में पड़ी बेकार फल वाली क्रेट को अक्सर लोग कबाड़ समझकर फेंक देते हैं. लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी से इसी क्रेट को आप घर के लिए स्टाइलिश शेल्फ या छोटी अलमारी में बदल सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा सामान या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. 6 क्रेट की मदद से तैयार होने वाला यह DIY स्टोरेज कैबिनेट बच्चों की किताबें, कपड़े और घर का छोटा-मोटा सामान रखने के काम आ सकता है.

6 क्रेट से तैयार करें शेल्फ

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 6 क्रेट ले लें और उन्हें एक-दूसरे के ऊपर या अपनी जरूरत के हिसाब से क्रम में रखें. अब इन्हें मजबूत तार या किसी दूसरे सुरक्षित तरीके से आपस में कसकर बांध दें, ताकि क्रेट हिलें नहीं. इसके बाद हर हिस्से का सही मेजरमेंट लें.

गत्ते से दें कैबिनेट जैसा लुक

इसके अलावा, अब लिए गए माप के हिसाब से गत्ते को काट लें. इन गत्तों पर अपनी पसंद का डेकोरेटिव पेपर चिपका दें. पेपर का रंग आप कमरे की थीम के हिसाब से चुन सकते हैं. इसके बाद ग्लू गन की मदद से गत्ते को क्रेट पर अच्छी तरह फिक्स कर दें.

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खाली जगह पर लगाएं शीशा

साथ ही, अगर आप इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो खाली हिस्से में शीशा लगाया जा सकता है. इससे साधारण क्रेट भी एक छोटे कैबिनेट जैसा दिखने लगेगा.

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

इसके लिए 6 क्रेट, गत्ता, डेकोरेटिव पेपर, शीशा, ग्लू गन और मजबूत तार की जरूरत होगी. ध्यान रखें कि क्रेट को मजबूती से फिक्स करें और भारी सामान रखने से पहले उसकी स्थिरता जरूर जांच लें.

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