Benefits Of Camel Milk: आजकल लोग अपनी दिनचर्या में ऐसे फूड्स शामिल करना चाहते हैं जो प्राकृतिक रूप से शरीर को मजबूत बनाएं और बीमारियों से बचाव करें. इसी बीच ऊंटनी का दूध (Utni Ke Doodh Ke Fayde) तेजी से पॉपुलर हो रहा है. रेगिस्तान के इलाकों में इसे सदियों से औषधि (Utni Ke Doodh Ka Sewan Kaise Karen) की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसका हल्का मीठा स्वाद और आसानी से पच जाने वाला गुण इसे और खास बनाता है. आइए जानते हैं ऊंटनी के दूध से जुड़े फायदे और इसके सेवन का सही तरीका.

ऊंटनी का दूध चेहरे पर कैसे लगाएं?



ऊंटनी के दूध को शहद या मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों के साथ मिलाकर एक पौष्टिक फेस मास्क बना लें. यह मास्क त्वचा को हाइड्रेट, पोषण और निखार देता है. इससे आपको नेचरल और चमक मिलती है. त्वचा पर नमी बरकरार रहती है. चेहरे पर एक्‍स्‍ट्रा तेल हटाने के लिए ऊंटनी के दूध को एक क्लींजर के तौर पर इस्‍तेमाल करें.

क्या ऊंट के दूध में कोलेजन होता है?

ऊंट के दूध में कोलेजन, इलास्टिन और लैनोलिन जैसे एंटी-एजिंग तत्व भी होते हैं , जो नमी को बनाए रखने और त्वचा को मजबूती, दृढ़ता और लोच प्रदान करने में मदद करते हैं.

ऊंटनी के दूध के ये हैं फायदे (Health Benefits of Camel Milk)

• ये ऑटोइम्यून बीमारियों में सहायक माना जाता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.

• डायबिटीज के मरीजों के लिए भी इसे काफी लाभकारी माना जाता है.

• पाचन कमजोर हो तो ऊंटनी का दूध पेट को तुरंत आराम देता है और गैस, अपच जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाता है.

• एलर्जी और स्किन से जुड़ी कई समस्याओं में भी ये दूध अच्छा असर दिखाता है.

ऊंटनी का दूध कब पीना चाहिए? (Right Time to Drink Camel Milk)

• सुबह खाली पेट इसे पीने से सबसे ज्यादा लाभ मिलता है.

• वजन बढ़ाना हो या कमजोरी दूर करनी हो तो शाम को हल्का खाना खाने के बाद इसका सेवन किया जा सकता है.

• अगर आपको पाचन संबंधी दिक्कतें होती हैं, तो इसे रात में सोने से 2 घंटे पहले पीना बेहतर माना जाता है.

• इसे हमेशा हल्का गुनगुना पीना चाहिए, ताकि ये शरीर में आसानी से absorb हो सके.

सबसे ज्यादा ताकतवर दूध किसका होता है? (Most Powerful Type of Milk)

जहां गाय और भैंस का दूध आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, वहीं कई शोध बताते हैं कि ऊंटनी का दूध उनमें से सबसे अधिक पौष्टिक माना जाता है.

• इसमें विटामिन C, आयरन और कैल्शियम गाय व भैंस के दूध से ज्यादा होता है.

• इसके प्रोटीन जल्दी पच जाते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं.

• ये कम फैट वाला दूध है, इसलिए दिल के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है.

रोजाना दूध पीने से क्या तेजी से बढ़ता है? (What Grows Faster by Drinking Milk Daily?)

• हड्डियां और मांसपेशियां तेजी से मजबूत होती हैं क्योंकि दूध में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर होता है.

• बच्चों में हाइट ग्रोथ पर भी दूध का सकारात्मक प्रभाव माना जाता है.

• स्किन ग्लो भी बेहतर होता है, क्योंकि दूध शरीर को भीतर से पोषण देता है.

• इम्यूनिटी मजबूत होने से बीमारियां कम लगती हैं और ऊर्जा स्तर बढ़ता है.