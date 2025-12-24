विज्ञापन

सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में कितनी बार नहलाना चाहिए? पीडियाट्रिशियन ने बताया माता-पिता किन बातों का रखें ध्यान

Baby Bathing Tips: आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों को एक हफ्ते में कितनी बार नहलाना चाहिए और नहलाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. यह जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1 हफ्ते में छोटे बच्चों को कितनी बार नहलाना चाहिए?
Baby Bathing Tips in Winters: सर्दियों की शुरुआत होते ही छोटे बच्चों की सेहत को लेकर माता-पिता की चिंताएं बढ़ जाती हैं. सर्द हवा और कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चों के बीमार होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में बच्चों की अच्छे से देखभाल करना माता-पिता की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. इस समय पेरेंट्स के मन में एक सवाल अक्सर उठता है कि सर्दियों में बच्चों को कितनी बार नहलाना चाहिए, ताकि उनका हाइजीन बना रहे और वे बीमार भी न पड़ें. इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों को एक हफ्ते में कितनी बार नहलाना चाहिए और नहलाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. यह जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

6 महीने से छोटे बच्चे को कितनी बार नहलाएं?

डॉक्टर मोहित बताते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चों को हफ्ते में 2 से 3 बार नहलाया जा सकता है. 

6 महीने से 1 साल के बच्चे को कितनी बार नहलाएं?

अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच है तो माता-पिता उन्हें हफ्ते में 3 से 4 बार नहला सकते हैं.

1 साल से बड़े बच्चे को कितनी बार नहलाएं?

पीडियाट्रिशियन के अनुसार 1 साल से बड़े बच्चे को हफ्ते में 4 से 5 बार से ज्यादा नहलाना सही रहता है.

छोटे बच्चों को रोज क्यों नहीं नहलाना चाहिए?

कई माता-पिता छोटे बच्चों को रोज नहलाते हैं जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है. डॉक्टर का कहना है कि सर्दियों में बच्चों को ज्यादा या रोज नहलाने से उनकी स्किन से नेचुरल ऑयल खत्म हो सकते हैं जिससे बच्चों की स्किन ड्राई हो सकती है और रैशेज भी आ सकते हैं. साथ ही 1 महीने से छोटे बच्चों को रोज नहलाने से हाइपोथर्मिया (Hypothermia) हो सकता है. 

इन बातों का रखें ध्यान 

  • सर्दियों में बेबीज को नहलाने से पहले कमरे का तापमान ऑप्टिमल करें. इसके अलावा आप हीटर चलाकर रूम को गर्म भी कर सकते हैं.
  • नहलाने से पहले बच्चों के कपड़े हमेशा तैयार रखें और नहलाने के बाद तुरंत पहना दें.
  • बच्चे को नहलाने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. साथ ही पानी का तापमान पेरेंट्स अपनी हथेली से एक बार जरूर चेक कर लें.
  • बच्चे को केवल 5 से 7 मिनट नहलाना ही अच्छा होता है. 
  • नहलाने के बाद बच्चों को मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं. इससे स्किन की हाइड्रेशन लॉक जो जाएगी और ड्रायनेस नहीं होगी. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

