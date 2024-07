तिल माथे पर है या होंठ के पास, इन तिल से पहचानिए कितनी सफलता मिलेगी आपको

Moles On Face: चेहरे पर एक तिल (Mole) किसी की भी खूबसूरती को दुगना कर सकता है. किसी की आंख पर तिल होता है तो किसी की ठोड़ी पर तिल सुंदर लगता है. लेकिन यही तिल सुंदरता के साथ साथ व्यक्ति की पर्सनैलिटी का राज (Mole can tell about personality)भी खोल सकते हैं. सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि चेहरे के तिल किसी व्यक्ति के बारे में बहुत से राज जाहिर करते हैं. चलिए जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में लड़कियों चेहरे के तिलों के आधार पर किस तरह उनकी पर्सनैलिटी और भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है.

चेहरे के तिल बताते हैं लड़कियों के व्यक्तित्व का राज | Mole on lips meaning in Hindi

सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी लड़की के माथे के बीचो बीच तिल है तो लड़की बुद्धिमान और भाग्यशाली होगी. माथे के बीच का तिल समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

जिन लड़कियों के माथे के दाईं तरफ तिल होता है, वो बहुत ही साहसी और निडर होती हैं. ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं और जो ठान लेती है, उसे जरूर करना चाहती है. वहीं जिन लड़कियों के माथे के बायीं तरफ तिल होता है, वो बहुत ही कलात्मक और क्रिएटिव माइंड की स्वामिनी होती हैं. ऐसी लड़कियां कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं.

जिन लड़कियों की आइब्रो के बीचो बीच तिल होता है, वो लड़कियां समझदार, लॉजिकल और विवेकशील मानी जाती हैं. इनका धर्म की तरफ काफी रुझान होता है और आध्यात्म के लिए भी इनके दिल में रुचि होती है.

जिन लड़कियों की आंख के आस पास तिल होता है,वो संचार कौशल में माहिर होती हैं. इनकी पर्सलैनिटी काफी आकर्षक होती है और इनके दिल में काफी भावुकता होती है.

जिन लड़कियों की नाक के बीच में तिल होता है,वो काफी एनर्जेटिक होती हैं. ये लड़कियां महत्वाकांक्षी होती हैं और साथ ही इनके अंदर लीडरशिप के गुण कूट कूट कर भरे होते हैं.

गालों पर तिल वाली लड़कियां बहुत मिलनसार और सोशल होती हैं. ये सुखी और खुशहाल जीवन जीती हैं और इनका सोशल सर्किल काफी अच्छा होता है.

ठोड़ी पर तिल वाली लड़कियां समझदार और तेज दिमाग वाली होती हैं. ये काफी सोच समझकर फैसले करती हैं. इसी कारण इनको जल्दी सक्सेस मिलती है.

जिन लड़कियों के कान पर तिल होता है, वो काफी क्रिएटिव और मिलनसार होती हैं. इनकी कला और संगीत में काफी रुचि होती है. ये लड़कियां काफी साहसी और निडर भी होती हैं.

जिनकी गर्दन पर तिल होता है, वो समृद्धशाली सोच की स्वामिनी होती हैं. ये काफी कल्पनाशील होती हैं और इनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि रहती है.

जिनके होठों पर तिल होता है, उनकी पर्सनैलिटी मोहक और आकर्षित करने वाली होती है. ये बातचीत में काफी तेज होती हैं और लोगों को जल्द ही अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.