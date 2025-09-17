सूखे नहीं भिगोकर खाएं ये ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे जबरदस्त फायदे, जानें कितने घंटे भिगोना है जरूरी?

How Long Should Soak Almonds And Walnuts: सुबह-सुबह अगर आपको भी भीगे बादाम और अखरोट खाने की सलाह घर के बुज़ुर्ग देते हैं, तो इसे नज़रअंदाज़ मत कीजिए. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस दोनों मानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को सही समय तक भिगोकर खाने से उनका पोषण दोगुना हो जाता है. यानी एक छोटी-सी आदत आपकी सेहत, दिमाग और दिल को लंबे समय तक फिट रख सकती है.
बादाम – रातभर भिगोएं | Almonds – Soak Overnight (8 Hours)
बादाम को रातभर लगभग 8 घंटे भिगोना चाहिए. इससे इनकी भूरे रंग की परत नर्म हो जाती है और असली पोषण आसानी से शरीर में पहुंचता है. भीगे बादाम से विटामिन E जल्दी सोख लिया जाता है, जिससे त्वचा ग्लो करने लगती है और दिमाग़ की कार्यक्षमता भी बढ़ती है. साथ ही ये पेट पर भी हल्के पड़ते हैं.
अखरोट – 6 घंटे भिगोएं | Walnuts – Soak 6 Hours
अखरोट को करीब 6 घंटे भिगोने के बाद खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल को मजबूत बनाता है और याददाश्त बेहतर करता है. रोज़ सुबह 2 भीगे हुए अखरोट खाने से शरीर को अच्छे फैट्स और भरपूर ऊर्जा मिलती है.
काजू और पिस्ता | Cashews & Pistachios – 4–8 Hours
काजू को 4–6 घंटे भिगोने से ये मुलायम और मलाईदार हो जाते हैं. इन्हें स्मूदी या शाकाहारी डिशेज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पिस्ता को 6–8 घंटे भिगोने से इनमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स जल्दी असर करते हैं. जिम जाने वालों के लिए यह बेस्ट स्नैक है.
अंजीर और हेज़लनट्स | Anjeer & Hazelnuts
अंजीर को 6–8 घंटे भिगोने से यह प्राकृतिक लैक्सेटिव की तरह काम करता है और कब्ज़ से राहत देता है. इसमें आयरन और कैल्शियम होता है जो हड्डियों और खून की सेहत सुधारता है. वहीं हेज़लनट्स को 8 घंटे भिगोकर खाने से मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को मजबूती देते हैं और दिल को हेल्दी रखते हैं.
ड्राई फ्रूट्स भिगोना क्यों ज़रूरी? | Why Soaking Is Important?
ड्राई फ्रूट्स पर मौजूद पतली परत उन्हें खराब होने से तो बचाती है, लेकिन पाचन में रुकावट डालती है. पानी में भिगोने से यह परत हट जाती है और पोषक तत्व तुरंत शरीर को फायदा पहुंचाते हैं. यही वजह है कि भीगे ड्राई फ्रूट्स बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबके लिए हेल्दी ऑप्शन हैं.
