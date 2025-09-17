विज्ञापन

सूखे नहीं भिगोकर खाएं ये ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे जबरदस्त फायदे, जानें कितने घंटे भिगोना है जरूरी?

Soaked almonds benefits: भीगे हुए बादाम और अखरोट शरीर को ज़्यादा पोषण, आसान पाचन और एनर्जी देते हैं. सही समय तक भिगोकर खाने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि स्वास्थ्य भी दोगुना मज़बूत होता है.

सूखे नहीं भिगोकर खाएं ये ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे जबरदस्त फायदे, जानें कितने घंटे भिगोना है जरूरी?
बादाम-अखरोट भिगोने का सही समय, जानें कितनी देर भिगोकर खाएं ड्राय फ्रूट्स

How Long Should Soak Almonds And Walnuts: सुबह-सुबह अगर आपको भी भीगे बादाम और अखरोट खाने की सलाह घर के बुज़ुर्ग देते हैं, तो इसे नज़रअंदाज़ मत कीजिए. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस दोनों मानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को सही समय तक भिगोकर खाने से उनका पोषण दोगुना हो जाता है. यानी एक छोटी-सी आदत आपकी सेहत, दिमाग और दिल को लंबे समय तक फिट रख सकती है.

Photo Credit: Canva

बादाम – रातभर भिगोएं | Almonds – Soak Overnight (8 Hours)

बादाम को रातभर लगभग 8 घंटे भिगोना चाहिए. इससे इनकी भूरे रंग की परत नर्म हो जाती है और असली पोषण आसानी से शरीर में पहुंचता है. भीगे बादाम से विटामिन E जल्दी सोख लिया जाता है, जिससे त्वचा ग्लो करने लगती है और दिमाग़ की कार्यक्षमता भी बढ़ती है. साथ ही ये पेट पर भी हल्के पड़ते हैं.

अखरोट – 6 घंटे भिगोएं | Walnuts – Soak 6 Hours

अखरोट को करीब 6 घंटे भिगोने के बाद खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल को मजबूत बनाता है और याददाश्त बेहतर करता है. रोज़ सुबह 2 भीगे हुए अखरोट खाने से शरीर को अच्छे फैट्स और भरपूर ऊर्जा मिलती है.

Photo Credit: iStock

काजू और पिस्ता | Cashews & Pistachios – 4–8 Hours

काजू को 4–6 घंटे भिगोने से ये मुलायम और मलाईदार हो जाते हैं. इन्हें स्मूदी या शाकाहारी डिशेज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पिस्ता को 6–8 घंटे भिगोने से इनमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स जल्दी असर करते हैं. जिम जाने वालों के लिए यह बेस्ट स्नैक है.

Photo Credit: Canva

अंजीर और हेज़लनट्स | Anjeer & Hazelnuts

अंजीर को 6–8 घंटे भिगोने से यह प्राकृतिक लैक्सेटिव की तरह काम करता है और कब्ज़ से राहत देता है. इसमें आयरन और कैल्शियम होता है जो हड्डियों और खून की सेहत सुधारता है. वहीं हेज़लनट्स को 8 घंटे भिगोकर खाने से मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को मजबूती देते हैं और दिल को हेल्दी रखते हैं.

Photo Credit: Canva

ड्राई फ्रूट्स भिगोना क्यों ज़रूरी? | Why Soaking Is Important? 

ड्राई फ्रूट्स पर मौजूद पतली परत उन्हें खराब होने से तो बचाती है, लेकिन पाचन में रुकावट डालती है. पानी में भिगोने से यह परत हट जाती है और पोषक तत्व तुरंत शरीर को फायदा पहुंचाते हैं. यही वजह है कि भीगे ड्राई फ्रूट्स बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबके लिए हेल्दी ऑप्शन हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

