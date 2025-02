जब थकने लगे दिमाग और होने लगें डिप्रेस, तब घोड़े की इन क्वालिटीज को करें याद

Life Lesson Learn From Horse : लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम या आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब शायद सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं या जिस तक पहुंचना चाहते हैं. वहां तक जाने का हर रास्ता बंद नजर आता है. किसी खास की सिखाई हुई बात या मोटिवेशन (Tips To Boost Your Motivation) के दो बोल भी कुछ काम आते नहीं देखते. ऐसी निराशा भरे दौर से जब भी गुजरें तो एक बार घोड़े को जरूर याद करें. कहने को तो घोड़ा (Life Lessons Learned From Horses) एक जानवर भी है, लेकिन अपनी आदतों से इंसानों को बहुत कुछ सिखा सकता है. डिप्रेस और स्ट्रेस (Khud Ko Motivate Kaise Karen) के दौर में घोड़े की एक-एक क्वालिटी आपको थमने, सोचने और फिर उठ कर चलने का हौसला दे सकती है. चलिए जानते हैं कौन-कौन सी हैं घोड़े की ऐसी क्वालिटीज.

घोड़े से सीखें ये बातें | Life Lessons We Can Learn From Horse

घोड़े से अनुशासन यानी कि डिसिप्लीन का गुण सीखा जा सकता है. घोड़ा रफ्तार का बेताज बादशाह है. इसके बावजूद उसकी दौड़ पर अनुशासन की लगाम कसी रहती है. वो सिर्फ उस रास्ते पर ही चलता है जो रास्ता उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है. ये अनुशासन ही है जो घोड़े को फोक्स्ड रहने में मदद करता है.

घोड़ा हमें निरंतर एक ही काम में जुटे रहने के गुण भी सिखाता है. आप ये समझ लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं या ऑफिस में प्रमोशन की दरकार है. तो काम के प्रति आप की समझ के साथ-साथ आपकी कंटिन्यूटी भी उसकी सफलता पर असर डालेगी. इसलिए घोड़े की तरह कंटिन्यूटी के गुण सीखना भी जरूरी हैं और लक्ष्य मिलने तक अपने काम में जुटे रहना ही कामयाबी का असली फॉर्मूला भी है.

घोड़े की सहनशीलता पर भी गौर करना जरूरी है. घोड़ा एक ऐसा जीव है जिसके लिए कहा जाता है कि वो कभी बैठता या लेटता नहीं है. इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब तक आप को कामयाबी न मिल जाए आपको थकना नहीं है और थमना नहीं है. यही सहनशीलता आपको लक्ष्य तक आसानी से ले जा सकती है.

घोड़े की सहनशक्ति जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही धैर्य रखना भी जानता है. यही गुण उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो एक निश्चित टारगेट को हासिल करना चाहते हैं. कई बार कामयाबी के रास्ते में रुकावट आ जाती है. तब पूरे पेशेंस के साथ उस सिचुएशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना जरूरी है.

घोड़ा हमेशा ही अपने ओनर के प्रति समर्पित रहता है. ये समर्पण मेहनत से भरे मुश्किल रास्तों को भी आसान बनाता है. घोड़ा का डेडिकेशन ये सिखाता है कि लग्जरी और शौक की तरफ ध्यान भटकाने की जगह जो टारगेट रखा है, बस उसकी तरफ पूरा समर्पण रखें और मन को बांधकर रखें.

