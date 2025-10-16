विज्ञापन

नीम करोली बाबा ने ट्रेन में क्या चमत्कार दिखाया था? उसके बाद म‍िला उन्‍हें यह नाम, चल‍िए जानते हैं वह घटना

नीम करौली बाबा पर फिल्म ‘श्री बाबा नीब करौली महाराज’ बन रही है. जानिए कैसे पड़ा उनका नाम और उनकी जिंदगी से जुड़ी वो रहस्यमयी कहानी.

नीम करोली बाबा ने ट्रेन में क्या चमत्कार दिखाया था? उसके बाद म‍िला उन्‍हें यह नाम, चल‍िए जानते हैं वह घटना
नीम करोली बाबा के कौन से चमत्कार आज भी रहस्यमयी हैं?

Neem Karoli Baba Films: नीम करौली बाबा, जिनके भक्त दुनिया भर में हैं, अब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं. उन पर आधारित फिल्म ‘श्री बाबा नीब करौली महाराज' पर काम चल रहा है. फिल्म को शरद सिंह ठाकुर डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें सुभोद भावे, हितेन तेजवानी और मोहित गुप्ता जैसे एक्टर नजर आएंगे. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बाबा की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

कैसे पड़ा नीम करौली बाबा नाम (How Neem Karoli Baba got his name)

नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था. वो उत्तर प्रदेश के नीब करौली गांव के रहने वाले थे. कहा जाता है कि जब वो करीब 20–30 साल के थे, तो एक दिन भूख लगने पर ट्रेन में चढ़ गए. टिकट न होने की वजह से टीटी ने उन्हें उतार दिया. लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन का इंजन किसी भी कोशिश के बाद भी चालू नहीं हुआ. सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए.

चमत्कार जिसने बदल दी कहानी (The miracle that changed everything) 

तभी एक अफसर, जो बाबा की शक्ति को जानते थे, बोले कि ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक बाबा वापस ट्रेन में नहीं बैठेंगे. अफसरों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें प्रसाद दिया. बाबा ने कहा कि वो तभी ट्रेन में बैठेंगे जब नीम करौली गांव में एक स्टेशन बनाया जाएगा और साधुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा. जब ये वादा पूरा हुआ, तो उन्होंने ट्रेन में कदम रखा और उसी पल ट्रेन चल पड़ी.

 नाम से मिली पहचान (The name that gave him divine identity)

उस घटना के बाद लोग उन्हें नीम करौली वाले बाबा कहने लगे. वक्त के साथ ये नाम थोड़ा बदलकर नीम करौली बाबा हो गया. उनकी पहचान एक ऐसे संत की है, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी. उनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं. कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी बाबा से प्रेरित हुए थे.

