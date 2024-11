Electricity bill reduce tips : बिजली बिल करना है आधा तो सर्दियों में ऐसे करें फ्रिज यूज

Right way to use fridge : आपका रेफ्रिजरेटर (refrigerator uses tips) आपके घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है. ऐसे में फ्रिज को एनर्जी इफिशिएंट बनाए रखना आपके बटुए और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी है. अगर आप यहां पर दिए जा रहे सुझावों का पालन करते हुए सर्दियों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली की खपत कम हो सकती है और सामान भी खराब नहीं होगा....

कैसे करें बिजली बिल की सेविंग - How to save electricity bill

कई बार आपसे फ्रिज का दरवाजा खुला छूट जाता है जिससे सारी ठंडी हवा बाहर निकल आती है और सारी गर्म हवा अंदर आ जाती है. तो इस बात का ध्यान रखें रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला न रह जाए. आप फ्रिज का दरवाजा खुला रखकर खाने की तलाश में जितना कम समय बिताएंगे, कंडेनसर को तापमान को वापस सेट स्तर पर लाने के लिए उतना ही कम काम करना पड़ेगा. आप फ्रिज में जरूरत से ज्यादा सामान न भरे. ताकि फ्रिज को एयर वेंट में आसानी हो सके. कंप्रेसर को ज्यादा काम करने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को ढककर रखें. वहीं, अपने रेफ्रिजरेटर में एकदम गरम खाना न रखें इससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है. हमेशा बचा खाना रूम टेंपरेटचर पर आने के बाद ही फ्रिज में स्टोर करें. रेफ्रिजरेटर का कंडेनसर कॉइल अंदर के तापमान को ठंडा रखने में अहम भूमिका नाभाता है. हालांकि, समय के साथ उनमें गंदगी इकट्ठा हो सकती है. ऐसे में इन्हें साफ रखने से कंडेनसर पर कम दबाव पड़ेगा फ्रिज की लाइफ साइकिल भी बढ़ेगी. अगर आपके उपकरण में पावर सेवर मोड या वेकेशन मोड है, तो इसका इस्तेमाल करें. हालांकि यह सुविधा सभी रेफ्रिजरेटर में नहीं होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.