Home Remedy For Muscle Cramps: मसल्स में होती है ऐंठन, किस विटामिन की कमी से होती है मांसपेशियों में ऐंठन, ये घरेलू उपाय अकड़न को कर देगा गायब

Muscle Cramps: मांसपेशियों में ऐंठन होना बहुत आम समस्या है और किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

मांसपेशियों में ऐंठन का घरेलू उपाय
Home Remedy For Muscle Cramps: बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं. कभी-कभी अचानक से मांसपेशियों में खिंचाव या कसाव महसूस होता है, जो कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक रह सकता है. इस स्थिति को मांसपेशियों में ऐंठन कहते हैं. हालांकि, मांसपेशियों में ऐंठन होना बहुत आम समस्या है और किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दरअसल, मांसपेशियों में ऐंठन के कई कारण भी हो सकते हैं. जैसे मांसपेशियों में ऐंठन के मुख्य कारण मांसपेशियों का ज्यादा इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन और शरीर में पोटैशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे खनिजों की कमी है.

इसके अलावा कई बार गलत तरीके से स्ट्रेचिंग करने से भी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं. इसके लिए अक्सर लोग पेन किलर दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन यह उपाय कारगर नहीं है, क्योंकि जब तक दवा का असर रहता है तो दर्द से राहत मिल जाती है, लेकिन जब असर खत्म हो जाता है तो स्थिति फिर से वैसे ही हो जाती है. अगर, आप भी बार-बार मसल्स क्रैम्प से परेशान हैं और दवा से भी कोई असर नहीं हो रहा है तो आप एक बार घरेलू उपाय ट्राई कर सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट निमी अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर कुछ प्राकृतिक उपाय बताए हैं, जो आपको पेनकिलर्स से बचने में मदद कर सकते हैं.

अदरक

अदरक एक प्राकृतिक दर्द निवारक है, जो मांसपेशियों के दर्द, पीरियड क्रैम्प्स और अन्य प्रकार के दर्द से राहत दिला सकता है. आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं या इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं.

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन नामक एक घटक होता है, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है. यह दर्द, सूजन और अन्य समस्याओं से राहत दिला सकता है. हल्दी का सेवन करने के लिए इसे दूध या पानी में मिलाकर पी सकते हैं.

सौंफ के बीज

सौंफ के बीज पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं और गैस, ब्लोटिंग और अन्य पाचन समस्याओं से राहत दिला सकते हैं. आप सौंफ के बीज को चबाकर खा सकते हैं या इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं.

किस विटामिन की कमी से होती है मांसपेशियों में ऐंठन

मांसपेशियों में ऐंठन कई विटामिन की कमी, जैसे विटामिन डी और बी12 और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण हो सकती है. इसका घरेलू उपाय के तौर पर, गर्म पानी की सिकाई, हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम, पोटैशियम-मैग्नीशियम और अन्य विटामिन से युक्त फूड्स का सेवन करना भी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

