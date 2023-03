Cavities Home Remedies: इस घरेलू नुस्खों के साथ छू मंतर हो जाएगी दांतों की कैविटी, दर्द से मिलेगा आराम

Best teeth whitening : कुछ घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Cavities) कैविटी से राहत देने में बेहद असरदार हैं.

Home Remedies To Get Rid Of Cavities: बहुत से लोग अपने शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह दांतों का ख्याल नहीं रख पाते, ऐसे में दांतों में सड़न (Tooth cavity) की समस्या होती है. ठीक से ब्रश न करना, दांतों को साफ (teeth cleaning) न करने और दांतों में फंसे भोजन की वजह से दांतों में सड़न की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. बड़ों के साथ ही बच्चों में भी ये समस्या बढ़ रही है. दांतों में कैविटी इसकी सतह पर बैक्टीरिया की वजह से होती है. ये दांतों में छेद करते हैं और भी सड़न होने लगती है. कुछ घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Cavities) कैविटी से राहत देने में बेहद असरदार हैं.