विज्ञापन

साधारण दिमाग और खास दिमाग में क्या फर्क होता है? जानिए सोच, समझ और सफलता का न्यूरोलॉजिकल रहस्य

Mind Secrets: यहां हम समझेंगे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पर (यानी दिमाग के भीतर) ये दोनों दिमाग कैसे अलग काम करते हैं और आप अपने दिमाग को किस तरह ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
साधारण दिमाग और खास दिमाग में क्या फर्क होता है? जानिए सोच, समझ और सफलता का न्यूरोलॉजिकल रहस्य
Mind Secrets: साधारण दिमाग और खास (Stamen) दिमाग में आखिर फर्क क्या है?

Stamen and  Common Brain: हम सब एक जैसा दिखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक जैसा काम नहीं करता. कोई व्यक्ति रोजमर्रा की बातों में उलझा रहता है, तो कोई वही कंडीशन देखकर नए आइडिया, समाधान और संभावनाएं खोज लेता है. यहीं से सवाल उठता है. साधारण दिमाग और खास (Stamen) दिमाग में आखिर फर्क क्या है? क्या यह फर्क जन्म से होता है या मेहनत से बनता है? और सबसे जरूरी, यह फर्क आपकी इंटेलिजेंस और जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित करता है? यहां हम समझेंगे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पर (यानी दिमाग के भीतर) ये दोनों दिमाग कैसे अलग काम करते हैं और आप अपने दिमाग को किस तरह ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं.

क्या खोपड़ी में ब्रेन खास और साधारण ब्रेन दोनों मौजूद होते हैं?

नहीं, ऐसा नहीं है. खोपड़ी में केवल एक ही ब्रेन होता है, जिसे हम मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं. ब्रेन स्टेम (Brainstem) ब्रेन का एक हिस्सा है, जो ब्रेन को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और कई जरूरी कार्यों को कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना, ब्लड प्रेशन, और हार्ट रेट.

साधारण ब्रेन या ब्रेन कई हिस्सों से बना होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हिस्से हैं:

सेरेब्रम (Cerebrum): यह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सोचने, सीखने और निर्णय लेने जैसे कामों को कंट्रोल करता है.
सेरेबेलम (Cerebellum): यह हिस्सा बैलेंस, मूवमेंट, और कॉर्डिनेशन को कंट्रोल करता है.
ब्रेन स्टेम (Brainstem): जैसा कि पहले बताया गया है, यह हिस्सा ब्रेन को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और कई जरूरी कार्यों को कंट्रोल करता है.

साधारण दिमाग क्या होता है? | What Is An Ordinary Mind?

साधारण दिमाग वह होता है जो सीखी हुई बातों पर चलता है:

  • यह रूटीन सोच अपनाता है, जो पहले देखा, वही दोहराया.
  • जोखिम लेने से बचता है और कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है.
  • समस्या आने पर तुरंत तनाव में आ जाता है, क्योंकि दिमाग नए रास्ते नहीं खोज पाता.

न्यूरोलॉजिकल रूप से साधारण दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन सीमित और तयशुदा होते हैं. यानी दिमाग कम रास्तों से जानकारी प्रोसेस करता है.

खास दिमाग क्या होता है? | What Is a  Stamen Brain?

  • Stamen दिमाग का मतलब है, मजबूत, फ्लेक्सिबल और लगातार बढ़ने वाला दिमाग.
  • यह नए विचारों के लिए खुला रहता है.
  • गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखता है.
  • एक ही समस्या के कई समाधान खोज सकता है.

न्यूरोलॉजिकल लेवल पर ऐसे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच ज्यादा और मजबूत कनेक्शन बनते हैं. इसे वैज्ञानिक भाषा में ब्रेन प्लास्टिसिटी (दिमाग की लचीलापन क्षमता) कहा जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

दोनों दिमागों में मुख्य न्यूरोलॉजिकल अंतर | Main Neurological Differences Between the Two Brains

न्यूरॉन कनेक्शन-

  • साधारण दिमाग: सीमित कनेक्शन.
  • खास दिमाग: तेज और मल्टी डायरेक्शनल कनेक्शन.

सोचने की क्षमता-

  • साधारण दिमाग: धीरे और अनुमान पर आधारित.
  • खास दिमाग: तेज, एनालिटिकल और क्रिएटिव.

तनाव से निपटना-

  • साधारण दिमाग: तनाव में ब्लॉक हो जाता है.
  • खास दिमाग: तनाव को चुनौती समझता है.

सीखने की क्षमता-

  • साधारण दिमाग: मुझे इतना ही आता है.
  • खास दिमाग: मैं और सीख सकता हूं.

यह आपकी इंटेलिजेंस को कैसे प्रभावित करता है? | How Does this Affect Your Intelligence?

बुद्धिमत्ता सिर्फ IQ नहीं होती. खास यानि Stamen दिमाग बेहतर निर्णय लेता है, जल्दी सीखता है, इमोशन्स को बैलेंस रखता है, लाइफ में ज्यादा अवसर पहचानता है. यानी ऐसा दिमाग सफलता के मौके खुद बनाता है, इंतजार नहीं करता.

  • Latest and Breaking News on NDTV

क्या Stamen दिमाग बनाया जा सकता है?

यह जन्मजात होना जरूरी नहीं. आप इसे तैयार कर सकते हैं:

  • रोज कुछ नया सीखें.
  • सवाल पूछने की आदत डालें.
  • किताबें पढ़ें, ध्यान (Meditation) करें.
  • एक ही काम को नए तरीके से करने की कोशिश करें.

साधारण दिमाग और खास दिमाग में फर्क किस्मत का नहीं, अभ्यास का है. जिस दिन आप अपने दिमाग को चुनौती देना शुरू करते हैं, उसी दिन से वह खास दिमाग की तरह काम करने लगता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mind Secrets Revealed, Ordinary Vs Extraordinary Mind, Brain Power Tips, Mindset Transformation, Success Mindset Secrets
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com