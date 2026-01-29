Helmet and Hair Loss: क्या हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हैं, क्या करें कि बाल झड़ना बंद हो जाएं

Helmet and Hair Loss: ना केवल सुरक्षा के लिहाज से बल्कि हेलमेट पहनना कानूनन भी अनिवार्य है. सड़क पर हेलमेट जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, पर लोगों के बीच इस बात को लेकर भ्रम रहता है कि क्‍या हेलमेट पहनने से बाल झड़ने की समस्या हो जाती है. कई लोग तो अपने गंजेपन का कारण ही हेलमेट को बता देते हैं. तो आखिर सच क्‍या है? क्‍या हेलमेट की जवह से बालों पर असर पड़ता है या नहीं.

हेलमेट पहनने का बालों पर असर

हेलमेट पहनने से सीधे तौर पर बाल नहीं झड़ते हैं. ये केवल एक मिथक है. हेलमेट पहनना गंजेपन का कारण नहीं हो सकता है. हालांकि हेलमेट लगाने से बालों को तब नुकसान हो सकता है जब बाल बहुत लंबे होते हैं. या बालों की केयर ठीक तरीके से ना की जाती हो, बाल गंदे हों, बालों में लंबे समय तक धूल-मिट्टी चिपकी रहती हो.

हेलमेट लगाते हों तो रखें इन बातों का ख्‍याल

हेलमेट पहनने से सिर में पसीना आ सकता है. इस पसीना से बालों में जमा धूल-मिट्टी और चिपक जाती है. इसलिए हेलमेट लगाते हैं तो बालों को सप्‍ताह में कम से कम तीन बार धोना चाहिए. दूसरी चीज जो अधिकतर लोग इग्‍नोर करते हैं, वह यह है कि हेलमेट बहुत टाइट खरीदते हैं. इससे हेलमेट लगाने से बालों में खिंचाव हो सकता है या वे टूटने लगते हैं.

इसलिए हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से सिर में फिट हो जाए. कई बार लोग महीनों तक हेलमेट को साफ नहीं करते. इससे हेलमेट अंदर से गंदा हो जाता है और वही गंदगी सिर में चिपकती रहती है. यही नहीं, हेलमेट साफ ना करने पर इससे स्कैल्प इन्फेक्शन भी हो सकता है.

ऐसे पहनें हेलमेट तो नहीं होगा बालों को नुकसान

हेलमेट को जब भी पहनें, साफ कपड़े से उसे अंदर से साफ कर लें.

सबसे पहले सिर पर साफ कपड़ा या रुमाल, स्‍कार्फ आदि बांध लें. इसके बाद हेलमेट पहनें.

हेलमेट उतारते हुए बाल उसमें ना फंसे, इस बात का ध्‍यान रखें.

बालों को नियमित रूप से धोएं और सुखाएं.

हेयर वॉश से पहले बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए.

कभी भी गीले बालों पर हेलमेट पहनने से बचना चाहिए. किसी और के हेलमेट का इस्तेमाल ना करें.

प्रस्‍तु‍त‍ि - आरती म‍िश्रा