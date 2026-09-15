Benefits of Houseplants: घर में पौधे लगाने से मिल सकते हैं ये फायदे, एलर्जी से लेकर नींद तक में मददगार

घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले पौधे सिर्फ सजावट का सामान नहीं हैं. घर में मौजूद हरियाली का असर मूड, हवा की नमी और आसपास के वातावरण पर भी पड़ सकता है. कुछ अध्ययनों में पौधों को एलर्जी, तनाव और एकाग्रता से जुड़े फायदे से जोड़ा गया है. हालांकि, हर पौधे का असर एक जैसा नहीं होता है.

एलर्जी और हवा की गुणवत्ता में मदद

एक्सपर्ट के अनुसार, पौधों वाले कमरों में बिना पौधों वाले कमरों की तुलना में धूल और फफूंद कम पाई गई. पत्तियां हवा में मौजूद कुछ कणों को पकड़ने में मदद कर सकती हैं. चीनी सदाबहार और पीस लिली जैसे कम रोशनी में उगने वाले पौधे इसके लिए अच्छे विकल्प बताए गए हैं. हालांकि, एलर्जी वाले लोगों को परागकण या बीजाणु छोड़ने वाले पौधों से सावधान रहना चाहिए.

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घर की नमी बढ़ा सकते हैं पौधे

सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी के कारण घर की हवा सूखी हो सकती है. स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे आसपास की नमी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. एक अध्ययन में स्पाइडर प्लांट वााले कमरे की नमी में बढ़ोतरी देखी गई.

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मूड और एकाग्रता के लिए भी फायदेमंद

साथ ही, पौधों और फूलों से आसपास का माहौल खुशनुमा लग सकता है. कार्यालयों में पौधों के बीच काम करने वाले कर्मचारियों ने बेहतर महसूस करने और कम चिंता की बात कही. वहीं, पौधों वााले कमरों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रदर्शन में भी सुधार देखा गया.

पाचन और त्वचा के लिए भी उपयोगी

पुदीना गैस और पेट फूलने जैसी दिक्कतों में मदद कर सकता है. एलोवेरा का जेल मामूली जलन और कुछ त्वचा समस्याओं में राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लैवेंडर की खुशबू को आराम और तनाव कम करने से जोड़ा गयाा है, हालांकि इसके प्रभाव पर अभी और शोध की जरूरत है.

नींद और रिकवरी में भी हरियाली का साथ

कुछ पौधे रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं. वहीं, अस्पताल से जुड़े शोध में पौधों या प्रकृति के दृश्य वाले कमरों में मरीजों की रिकवरी और दर्द सहने की क्षमता बेहतर देखी गई. इसलिए घर में पौधे लगाना वातावरण को बेहतर बनाने का एक आसाान तरीका हो सकता है.

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