Valentine Day 2025: सिंगल हैं, नो टेंशन, गैलेंटाइन सिप और पेंट के साथ इस दिन को बनाएं सुपर कूल

Valentine Day Celebration Idea For Singles: वो जमाने गए जब ये माना जाता था कि वैलेंटाइन का दिन या वीक सिर्फ कपल्स के लिए खास होता है. अब तो जो सिंगल (Single Log Valentine Day Par Kya Karen) है वो भी इस दिन को खास अंदाज में मना सकता है. सिंगल्स को ध्यान में रखते हुए अब कई तरह के खास प्रोग्राम्स ऑर्गेनाईज होते हैं जो वैलेंटाइन डे (Special Events On Valentine Day) का मजा दुगना कर देते हैं. हैदराबाद में भी इस बार वैलेंटाइन डे को खास मनाने के लिए एक खास प्रोग्राम रखा गया है. जिसका नाम सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे. पर, ये याद रखिएगा ये खास प्रोगाम उनके लिए है जो इस वैलेंटाइन डे पर सिंगल हैं. इसक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है यूनोइया ने. जिसका नाम दिया गया है गैलेंटाइन सिप एंड पेंट इवेंट. इस इवेंट के साथ एक नया ट्रेंड (New Trends For Valentine Day 2025) सेट करने की तैयारी है. वैसे फिक्र न करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस खास इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है ये इवेंट.

क्या है गैलेंटाइन सिप एंड पेंट इवेंट? (What Is Galentine Sip And Paint Event)

हैदराबाद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी यूनोइया ने इस खास ट्रेंड की शुरुआत की है.

इस इवेंट के जरिए लोगों की वैलेंटाइन डे से जुड़ी यादों को खास बनाने की तैयारी है.

उन्हें इस इवेंट में ऐसे पल बिताने का मौका मिलेगा जो उनके लिए हमेशा यादगार रहें. फिर वो भले ही सिंगल हों या फिर कपल हों या फिर ग्रुप में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हों.

क्या होता है गैलेंटाइन डे या पार्टी का मतलब (What Is Galentine Day)

वैलेंटाइन डे की तरह ही बहुत सी जगहों पर गैलेंटाइन डे मनाने का भी चलन बढ़ गया है.

ये दिन आमतौर पर वैलेंटाइन से एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी को मनाया जाता है. हालांकि हैदराबाद का इवेंट एक दिन बाद हो रहा है.

गैलेंटाइन डे की खास बात ये है कि इस दिन को गर्ल्स फ्रेंडशिप के लिए मनाया जाता है.

इस दिन गर्ल्स अपनी गर्ल फ्रेंड्स या गर्ल गैंग के साथ इंजॉय कर सकती हैं.

