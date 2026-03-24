Navratri Day 7 Wishes: नवरात्रि के सांतवे दिन, अपने प्रियजनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं और मैसेज

Navratri Day 7 Maa Kalratri Wishes: नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. मां दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिन भक्त भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं. माता का ये सबसे उग्र और विनाशकारी स्वरूप है जिसमें मां कालरात्रि गधे पर सवार होती हैं. अपने भयंकर रूप के बावजूद, वे भक्तों को अभय (निडरता) और शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें 'शुभंकरी' भी कहा जाता है. अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भक्ति भरे संदेश भेजना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं.

नवरात्रि 2026 दिन 4 मां कालरात्रि की शुभकामनाएं | Navratri Day 4 Maa Kalratri Wishes

1. मां कालरात्रि के चरणों में जिसका सर झुकता है,

उसे दुनिया की हर खुशी मिलती है.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

2. हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली मां कालरात्रि,

आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दें.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

3. मां की शक्ति, मां का प्यार,

मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्यौहार.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

4. आपकी हर मुराद पूरी हो,

मां कालरात्रि का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पर बना रहे.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

5. देवी के इस पावन पर्व पर आपके घर सुख-समृद्धि का वास हो,

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

6. देवी कालरात्रि की कृपा से,

आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों और

हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

7. अष्ट भुजाओं में तेज समाया, ममता का वरदान है,

मां की मंद मुस्कान ही इस सृष्टि की पहचान है।

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

8. साहस, विनम्रता और शांति की देवी मां कूष्मांडा के चरणों में नमन,

मां आपके जीवन को सुख और शांति से भर दें.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

9. ​जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मिले,

मां कालरात्रि के चरणों में आपको भक्ति मिले.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!

10. माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे,

मां कालरात्रि आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखें.

नवरात्रि के सांतवे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय माता दी!