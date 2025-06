How To Improve Handwriting: अच्छी हैंडराइटिंग देखने वालों को बहुत प्रभावित करती है. हमारे देश में अब भी अधिकतर परीक्षाएं लिखित ली जाती हैं. खासकार स्कूलों में परीक्षाएं लिखकर ही देनी होती है. अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे आंसर देखने वालों को प्रभावित करते हैं. (Acchi Handwriting Se Kya Hota Hi) हालांकि सभी लोगों की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी और साफ नहीं होती है. अगर बच्चे के स्कूल जाने के समय से ही हैंडराइटिंग पर ध्यान दिया जाए तो जल्दी ही उसकी लिखावट बेहतर हो जाती है और वह आगे चल कर सुंदर अक्षरों में लिखना सीख जाता है. वहीं खराब हैंडराइटिंग के कारण उसे टीचर की आलोचना (Karab Handwriting Se Kya Hota Hi) सुननी पड़ सकती है जिसका असर उसके कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है. हालांकि समय पर ध्यान देने और कुछ सिंपल सी राइटिंग एक्सरसाइज से लिखावट में सुधार (Handwriting Kaise Sudhare) किया जा सकता. आइए जानते हैं कुछ बेसिक टिप्स जिससे समय रहते बच्चों की हैंडराइटिंग सुधारने में मिल सकती है मदद.

हैंडराइटिंग सुधारने के लिए अपनाएं ये टिप्स (Tips to Improve Handwriting)

बच्चे की हैंडराइटिंग में सुधार लाने के लिए यह राइटिंग एक्सरसाइज करवाए जा सकते हैं. इससे बच्चे के लिखने की क्षमता बेहतर होगी. बच्चा पेंसिल से पेपर पर ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएगा. इसके लिए इंस्टाग्राम पर कई तरह की तकनीक के वीडियो मिलते हैं. इस वीडियो की मदद से आप अपने बच्चे के लिए कुछ एक्सरसाइज चुन सकते हैं. जिसकी मदद से बच्चों की हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सकती है.

प्री स्कूल के बच्चों की लिखावट सुधारने के लिए चार लाइन की कॉपी में बच्चों से तरह तरह की लाइनें खींचने को कहें. शुरुआत सिंपल लाइन से करें. इसके बाद स्लिपिंग लाइन, तिरछी लाइनों की प्रैक्टिस करवाएं. प्रैक्टिस हो जाने पर बच्चे से C शेप और U बनवाएं. कुछ समय बाद इसका उल्टा यानी उल्टा C और U लिखवाएं. इसके बाद जिगजैग शेप बनवाएं. इन एक्सरसाइजेस से बच्चे की लिखावट में सुधार आने लगेगा.

अच्छी हैंडराइटिंग के लिए पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना जरूरी होता है. बच्चे को शुरू से पेंसिल को ठीक से पकड़ने की आदत डालनी जरूरी है. बच्चे को पेंसिल को तीन उंगलियों थम, इंडक्स और मिडिल फिंगर से सही तरीके से पकड़ना सिखाएं. बच्चें के लिए बहुत भारी या बहुत हल्की, बहुत बड़ी या बहुत छोटी पेंसिल का चुनाव न करें. इससे बच्चे को लिखने में परेशानी हो सकती है.

बच्चे की अच्छी हैंडराइटिंग के लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. उन्हें लिखने को प्रोत्साहित करें. उन्हें जल्दबाजी में लिखने के लिए न कहें बल्कि धीरे-धीरे लिखने और साफ अक्षरों में लिखने को कहें. इसके लिए कलर पेंसिल का यूज करें जिससे बच्चे को इसमें मजा आए और वह लिखने में रुचि लें. डॉट्स को जोड़कर अक्षर और शब्द बनाने में भी बच्चों को मजा आ सकता है. बच्चे की अच्छी हैंडराइटिंग के लिए उसकी तारीफ करें.

