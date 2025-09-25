ग्रीन टी और हर्बल टी: सुबह की चाय बदल सकती है आपकी लाइफ, जानें कौन सी चाय है आपके लिए सेहतमंद?

Green Tea vs Herbal Tea benefits: सुबह-सुबह हल्की धूप में बैठकर कप में उबली हुई चाय की खुशबू…हर किसी के दिन की शुरुआत इसी पल से होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना ग्रीन टी पीना सही है या हर्बल टी? मार्केट में दोनों ही चाय के फायदे खूब बताए जाते हैं, लेकिन कौन सी सच में आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है?

ग्रीन टी के फायदे (morning tea tips for health)

वजन नियंत्रण: ग्रीन टी में कैटेचिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर वजन कम करने में मदद करते हैं.

दिल की सेहत: यह कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है और हृदय रोग का जोखिम घटाता है.

डिटॉक्सिफिकेशन: शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है.

दिमागी स्वास्थ्य: ग्रीन टी में थोड़ी कैफीन होती है, जिससे दिमाग तेज और फोकस बढ़ता है.

हर्बल टी के फायदे (herbal tea for stress relief)

नींद और स्ट्रेस नियंत्रण: कैमोमाइल, लैवेंडर जैसी हर्ब्स स्ट्रेस कम करती हैं और नींद में सुधार लाती हैं.

पाचन में मदद: अदरक, पुदीना और तुलसी जैसी हर्ब्स पेट की सफाई और अपच को कम करती हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाना: हर्बल टी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं.

कैफीन-फ्री विकल्प: जो लोग कैफीन से बचना चाहते हैं, उनके लिए हर्बल टी परफेक्ट है.

सही चाय कैसे चुनें (weight loss with green tea)

दिन की शुरुआत और एनर्जी के लिए: ग्रीन टी सबसे अच्छा विकल्प.

रात को या आराम के लिए: हर्बल टी स्ट्रेस कम करने और नींद सुधारने के लिए बेहतर.

मिक्स एंड मैच: दिन में ग्रीन टी, शाम या रात में हर्बल टी अपनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

