विज्ञापन

ग्रीन टी और हर्बल टी: सुबह की चाय बदल सकती है आपकी लाइफ, जानें कौन सी चाय है आपके लिए सेहतमंद?

दोनों चाय अपनी-अपनी जगह फायदेमंद हैं, बस समय और जरूरत के हिसाब से चुनना ज़रूरी है. सही चाय की आदत आपकी सेहत और लाइफस्टाइल दोनों को बेहतर बना सकती है.

Read Time: 2 mins
Share
ग्रीन टी और हर्बल टी: सुबह की चाय बदल सकती है आपकी लाइफ, जानें कौन सी चाय है आपके लिए सेहतमंद?
कौन सी चाय है आपके लिए सेहतमंद? जानिए किस चाय में है असली ताकत

Green Tea vs Herbal Tea benefits: सुबह-सुबह हल्की धूप में बैठकर कप में उबली हुई चाय की खुशबू…हर किसी के दिन की शुरुआत इसी पल से होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना ग्रीन टी पीना सही है या हर्बल टी? मार्केट में दोनों ही चाय के फायदे खूब बताए जाते हैं, लेकिन कौन सी सच में आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है?

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: ians

ग्रीन टी के फायदे (morning tea tips for health)

  • वजन नियंत्रण: ग्रीन टी में कैटेचिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर वजन कम करने में मदद करते हैं.
  • दिल की सेहत: यह कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है और हृदय रोग का जोखिम घटाता है.
  • डिटॉक्सिफिकेशन: शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है.
  • दिमागी स्वास्थ्य: ग्रीन टी में थोड़ी कैफीन होती है, जिससे दिमाग तेज और फोकस बढ़ता है.
Latest and Breaking News on NDTV

हर्बल टी के फायदे (herbal tea for stress relief)

  • नींद और स्ट्रेस नियंत्रण: कैमोमाइल, लैवेंडर जैसी हर्ब्स स्ट्रेस कम करती हैं और नींद में सुधार लाती हैं.
  • पाचन में मदद: अदरक, पुदीना और तुलसी जैसी हर्ब्स पेट की सफाई और अपच को कम करती हैं.
  • इम्यूनिटी बढ़ाना: हर्बल टी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं.
  • कैफीन-फ्री विकल्प: जो लोग कैफीन से बचना चाहते हैं, उनके लिए हर्बल टी परफेक्ट है.
Latest and Breaking News on NDTV

सही चाय कैसे चुनें (weight loss with green tea)

  • दिन की शुरुआत और एनर्जी के लिए: ग्रीन टी सबसे अच्छा विकल्प.
  • रात को या आराम के लिए: हर्बल टी स्ट्रेस कम करने और नींद सुधारने के लिए बेहतर.
  • मिक्स एंड मैच: दिन में ग्रीन टी, शाम या रात में हर्बल टी अपनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Green Tea Vs Herbal Tea Benefits, Herbal Tea For Stress Relief, Weight Loss With Green Tea, Healthy Tea Options, Herbal Tea
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com