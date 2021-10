Amazon Great Indian Festival Sale: इन टॉप 10 एयर प्यूरीफायर्स पर डालें एक नजर

Brand Price in India Buy Now

Dyson Rs 39,900 Amazon

Sharp Rs 9,490 Amazon

Mi Rs 9,298 Amazon

Blue Star Rs 13,200 Amazon

Philips Rs 9,399 Amazon

Havells Rs 9,201 Amazon

Honeywell Rs 7,999 Amazon

Coway Rs 12,600 Amazon

Eureka Rs 8,668 Amazon

Forbes

Carrier Rs 10,303 Amazon

ये है ऐसे टॉप 10 एयर प्यूरीफायर्स की लिस्ट

1. Dyson Pure Hot+Cool Air Purifier (Advanced Technology)

इस एयर प्यूरीफायर में कई ऑटोमेटिक फीचर्स हैं. इसमें ऑटोमेटिक सेंसेस होने के साथ-साथ ये एयर क्वालिटी को भी काफी सुधारता है. इसमें एलईडी स्क्रीन दी गई है. खास बात है कि ये मीडियम से लार्ज रूम के अलावा 600 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर कर सकता है.

2. Sharp Air Purifier With Active & Passive Filters

इस व्हाइट आउटर बॉडी वाले एयर प्यूरीफायर को इस्तेमाल में लेना काफी आसान है और इसे रूम के किसी भी कॉर्नर में फिट किया जा सकता है. ये आपके बजट में मिल पाएगा और इस कारण आपकी जेब पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. इसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

3. Mi Air Purifier 3 With True HEPA Filter

ये स्लीक डिजाइन और ओएलईडी डिस्पले वाला एयर प्यूरीफायर टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी को भी खत्म करता है. इतना ही नहीं इसमें वाईफाई कनेक्शन का सिस्टम दिया गया है. इतना ही नहीं इसमें आपको गूगल अस्सीटेंट और अमेजन एलेक्सा का ऑप्शन भी मिलेगा. ये 484 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर कर सकता है.

4. Blue Star 88-Watt Air Purifier

इस प्यूरीफायर में डिजिटल टाइमर दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से इसे चलान का टाइम डिसाइड कर सकते हैं. यह एयर प्यूरीफायर न केवल अपनी SensAir तकनीक से हवा को साफ करता है बल्कि बदबू का पता भी लगाता है. इसमें 7 स्टेज प्योरिफिकेशन का सिस्टम दिया गया है. साइलेंट मूड के अलावा इसमें चाइल्ड लॉक भी दिया गया है.

5. Philips Air Purifier With True HEPA Filter

ये एक स्लीक और स्टनिंग डिजाइन वाला प्यूरीफायर है. इसे यूज करने पर आप अपने आसपास 99.97 फीसदी एयरबोर्न पॉल्युटेंट्स को खत्म कर सकते हैं. इसमें फोर स्टेज वाला फिल्टर प्रोसेस है. साथ ही ये बैक्टीरिया, वायरस और धूल के कणों का आसानी से खींचने की क्षमता रखता है.

6.Havells Freshia Air Purifier

इसमें बिना शोर वाली बीएलडीसी मोटर इनबिल्ट की गई है. करीब 215 स्क्वायर फीट एरिया कवर करने वाले इस प्यूरीफायर में आपको 5 स्टेज फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस मिलेगा. साथ ही स्लीप मूड, मैनुअल टाइमर और आउटडोर सेंसर का सिस्टम भी इसमें मौजूद है.

7. Honeywell Air Touch Air Purifier

गोल्ड टोन शेड वाला ये प्यूरीफायर 9 फीट की ऊंचाई और करीब 323 स्क्वायर फीट एरिया को क्लीन करने की क्षमता रखता है. इसमें कार्बन और वॉशेबल प्री-फिल्टर मिलेंगे. यह पूरी तरह से ओजोन फ्री एयर प्यूरीफायर है और किसी भी तरह हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है.

8. Coway Professional Air-Purifier

जो लोग स्टाइलिश और बिग डिजाइन वाले प्यूरीफायर की तलाश में हैं, उनके लिए ये प्यूरीफायर एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा. ये करीब 99.97 फीसदी एयरबोर्न पॉल्युटेंट्स के अलावा वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है. इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी फिट कर सकते हैं. इसमें आपको एचईपीए और कार्बन फिल्टर मिलेंगे.

9. Eureka Forbes Aeroguard HEPA Air Purifier

स्लीक डिजाइन वाले इस प्योरीफायर में आपको 6 स्टेज वाला फिल्टर प्रोसेस मिलेगा. इसमें आपको एयर प्यूरीफायर, फिल्टर्स और मैनुअल यूजर फीचर मिलेंगे. इसमें चाइल्ड लॉक का फंक्शन भी दिया गया है. इसे जरूर खरीदें.

10. Carrier Air One Room Air Purifier

इस प्यूरीफायर में आपको पीएम2.5 डिस्प्ले के साथ-साथ कलर इंडिकेटर भी मिलेगा. इसमें 3 स्टेज वाला फिट्रेशन प्रोसेस है. इतना ही नहीं इसके साथ प्री फिल्टर, एचईपीए ए11 फिल्टर और एक्टीवेट कार्बन फिल्टर की सुविधा भी आपको मिलेगी. स्लीप मूड का फीचर भी इस प्यूरीफायर में दिया गया है.

