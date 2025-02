How to Eat Garlic To Get Rid of Bad Cholesterol: आयुर्वेद में घर में मौजूद हर मसाले को सेहत के लिए फायदेमंद कहा गया है. ये मसाले शरीर को अलग अलग तरह से फायदे पहुंचाते हैं और फिटनेस शानदार करते हैं. इन मसालों की मदद से ही कई बीमारियां शरीर से दूर रह पाती हैं. इन्हीं मसालों में शामिल है लहसुन (Garlic Benefits for Health). लहसुन की कली सेहत के लिए काफी कारगर मानी जाती हैं. अगर आप रोज लहसुन की एक कली भी खाते हैं तो कई बीमारियां आपके पास फटक नहीं पाती हैं. इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से लेकर कई बीमारियों में भी लहसुन का सेवन मददगार कहा जाता है. यूं तो लहसुन को कच्चा खाने का सलाह दी जाती है लेकिन कई लोग इसकी महक के चलते इसे कच्चा (How to Eat Garlic for Health) नहीं खा पाते. अगर आप भी लहसुन को कच्चा नहीं खा पाते हैं तो इसे खाने का खास तरीका यहां दिया जा रहा है. इस तरीके से लहसुन को खाएंगे तो वजन भी कम होगा और आपके शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल (Garlic Eating Benefits for Reduce Bad Cholesterol) भी पिघल कर खत्म हो जाएगा. चलिए आज जानते हैं कि लहसुन सेहत को किस तरह फायदा पहुंचाता है और साथ ही जानेंगे लहसुन को खाने का अलग तरीका.

लहसुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Garlic Nutrients)

लहसुन में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम मजबूत करता है.

लहसुन में सेलेनियम पाया जाता है.

लहसुन फाइबर का भंडार है और इसकी वजह से इसके सेवन से डाइजेशन मजबूत होता है.

लहसुन में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं जो समय से पहले त्वचा को बूढ़ा होने से रोकते हैं

लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जिससे शरीर में दर्द और सूजन में राहत मिलती है.

सेहत के लिए फायदेमंद है लहसुन का सेवन (Garlic Benefits for Health)

लहसुन डाइजेशन के एंजाइम बढ़ाता है जिससे डाइजेशन बूस्ट होता है.

लहसुन के सेवन से भूख खुलकर लगती है.

लहसुन के सेवन से पेट में एसिड नहीं बनता और पेट संबंधी कई दिक्कतें दूर हो जाती हैं.

लहसुन के सेवन से कब्ज दूर करने में मदद मिलती है.

लहसुन के सेवन से शरीर में एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है.

लहसुन के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है.

लहसुन के नियमित सेवन से दिल संबंधी बीमारियों का रिस्क कम होता है.

अगर आप रोज लहसुन खाएंगे तो शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है.

लहसुन के सेवन से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है.

लहसुन बालों और स्किन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.

लहसुन के सेवन से जोड़ों के दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है.

लहसुन के सेवन से त्वचा पर एजिंग के निशान गायब होने लगते हैं.

लहसुन को घी में भूनकर खाने के फायदे (Garlic Roasted in Ghee benefits)

अगर आप कच्चा लहसुन नहीं खा पाते हैं तो आप दूसरे कई तरीकों से लहसुन खा सकते हैं.

लहसुन की कुछ कलियों को देसी घी में भूनकर खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है.

लहसुन को देसी घी में भूनकर खाएंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी.

लहसुन को घी में भूनकर खाने से कब्ज और एसिडिटी दूर होती है.

