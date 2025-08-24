विज्ञापन

Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी करें विघ्नहर्ता के 7 पावन धामों के दर्शन, यह मंदिर देता है रोगों से छुटकारा

देश भर में भगवान गणेश के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं. कुछ मंदिरों को उनकी खास विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है. इन मंदिरों में भगवान के दर्शन से बीमारियां ठीक हो जाती है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है.

Read Time: 4 mins
Share
Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी करें विघ्नहर्ता के 7 पावन धामों के दर्शन, यह मंदिर देता है रोगों से छुटकारा
यहां भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान गणेश को पत्र लिखते हैं.  

Ganesh Chaturthi 2025 :   हिंदू धर्म में हर माह की चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के लिए समर्पित मानी जाती है और इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करते हैं. मान्यता है भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था और यही कारण है देश से लेकर विदेशों तक में इस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन बड़ी धूम-धाम से घर-घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है और दस दिन तक त्योहार मनाया जाता है. इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार (Ganesh Chaturthi-2025) को मनाया जाएगा. भगवान गणेश के भक्त पूरे देश में मिलते हैं और देश भर में उनके कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं. कुछ मंदिरों को उनकी खास विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है. इन मंदिरों में गणेश चतुर्थी से लेकर अगले दस दिन तक भक्तों का तांता लगा रहता है. आइए जानते हैं सात ऐसे प्राचीन और प्रसिद्ध गणेश मंदिरों (Ancient and famous Ganpati Temples) के बारे में जो अपनी खास विशेषताओं के लिए हैं प्रसिद्ध.

देशभर में गूंजेगा बप्पा का जयकारा, इन शहरों में दिखेगा सबसे बड़ा उत्सव, बना लें घूमने का प्‍लान

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

सात प्राचीन और प्रसिद्ध गणेश मंदिर (7 Ancient and famous Ganpati Temples )

मुंबई का श्री सिद्धि विनायक मंदिर (Shri Siddhivinayak Temple, Mumbai)

मुंबई के प्रभादेवी में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है. 16 वीं सदी में बना यह मंदिर अपनी खास वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है. यहां भगवान गणेश सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, यहां हर दिन हजारों भक्त पहुंचते हैं लेकिन गणेश चतुर्थी में भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

केरल का मधुर महामति गणपति कासरगोड (Madhur Mahaganapathi Temple, Kasaragod (Kerala)

केरल के कासरगोड शहर से 7 किमी दूर, मोगराल (मधुवाहिनी) नदी के तट पर स्थित मधुरमहामित गणपति मंदिर त्वचा से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए जाना जाता है. इस मंदिर में स्थित तालाब में स्नान करने से हर तरह के त्वचा संबंधी बीमारी ठीक हो जाती है. इस मंदिर का निर्माण 10 वीं सदी में मायपदी राजा ने करवाया था.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

राजस्थान का रणथंभौर गणेश मंदिर (Ranthambore Ganesh Temple, Rajasthan)

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर किले में प्रसिद्ध गणेश मंदिर स्थित है. इसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहा जाता है. यहां गणेश जी की तीन नेत्रों वाली मूर्ति स्थापित है. यहां भगवान गणेश अपने पूरे परिवार, पत्नी रिद्धि-सिद्धि और पुत्र शुभ-लाभ सहित विराजमान हैं. यहां भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान गणेश को पत्र लिखते हैं.  

उदयपुर का बोहरा गणेश मंदिर (Bohra Ganesh Temple, Udaipur)

उदयपुर स्थित हरा गणेश मंदिर में भगवान भक्तों की न सिर्फ प्रार्थना सुनते थे बल्कि उनकी आर्थिक रूप से भी मदद भी करते हैं.  मान्यता है कि यहां पर आने वाले भक्तों को भगवान पैसे उधार देते है और जब भक्तों का कार्य सिद्ध हो जाता है तो भक्त ब्याज सहित पैसा वापस लौटा देते है. हालांकि अब यह प्रथा बंद हो गई है लेकिन माना जाता है कि यहां दर्शन करने से भक्तों की आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

पुणे का इश्किया गजानन मंदिर (Ishqiya Gajanan Temple, Pune)

पुणे का श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर काफी प्रसिद्ध है और इसे पुणे का गौरव माना जाता है. इस मंदिर का निर्माण 1893 में दगड़ूसेठ हलवाई ने बनवाया था. मंदिर में विशाल और भव्य गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए साल भर भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है. इस मंदिर में प्रेमी जोड़े मन्नत मांगने आते हैं और इसलिए इसे इश्किया गजानन मंदिर भी कहा जाता है.

जयपुर का गढ़ गणेश मंदिर (Galta Hills Ghat Ganesh Temple, Jaipur)

जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित गणेश मंदिर गढ़ गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है. यहां भगवान गणेश की बिना सूंड वाली मूर्ति स्थापित है. गणेश चतुर्थी के समय यहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

नागपुर का गणेश टेकड़ी मंदिर (Ganesh Tekdi Temple, Nagpur)

नागपुर के प्रसिद्ध भोसले कालीन गणेश टेकड़ी मंदिर 350 साल पुरानी मूर्ति है. यह मूर्ति एक पीपल पेड़ के नीचे स्थित है. मान्यता है कि इस जाग्रत मंदिर में गणपति के दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganesh Chaturthi-2025, Ganesh Chaturthi Par Kin Mandiro Me Jana Chahiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com