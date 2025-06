Fake Ghee Health Risks: देसी घी सिर्फ एक फूड आइटम नहीं, बल्कि संजीवनी बूटी है. बात चाहे स्वाद की हो या सेहत की, दादी-नानी के हर नुस्खे में देसी घी जरूर होता है, लेकिन अब यही घी जहर बनकर हम सभी के किचन में घुस रहा है. ताजा मामला गुजरात के अरावली जिले की है, जहां हाल ही में एक फैक्ट्री से 4400 किलो नकली देसी घी और मक्खन जब्त हुआ. ये घी देश की बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर पैक हो रहा था. जिसकी कीमत 23.74 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है. लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब तक कितनी थाली में ये फेक देसी घी (Fake Ghee Health Risks) परोसा जा चुका है. आइए जानते हैं नकली घी खाना कितना खतरनाक (Adulterated Ghee Health Effects in Hindi) है, इससे कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं और इसकी पहचान (Fake Desi Ghee Identification at Home) कैसे करें.

इस औषधीय तेल की पूरी दुनिया दीवानी, यूं तैयार करें क‍िचन में, फ‍िर एक भी बाल ग‍िरेगा नहीं

नकली घी इतना खतरनाक क्यों है

FSSAI के अनुसार, नकली घी सिर्फ एक मिलावट नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक डिजीजेस का ओपन गेट है. मार्केट में लोकल ब्रांड्स, डुप्लीकेट पैक और बिना लाइसेंस वाले प्रोडक्ट्स की भरमार है, जो ज्यादा मुनाफे के लिए सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं.

नकली घी से होने वाले 5 सबसे बड़े नुकसान

1. कैंसर का खतरा (Cancer Risk)

मिलावटखोर नकली देसी घी में ट्रांस फैट, सिंथेटिक ऑयल और केमिकल्स मिलाते हैं. इसे लंबे समय तक खाने से कैंसर जैसी जानलेवा और खतरनाक बीमारियों का खतरा हो सकता है. NCBI की रिपोर्ट के मुताबिक, नकली घी में मौजूद एनिमल फैट और आर्टिफिशियल तत्व कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं.

2. दिल की बीमारियां (Heart Diseases)

नकली घी में मिलाए जाने वाले वनस्पति तेल और ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हर दिन थोड़ी सी मिलावट, धीरे-धीरे दिल का दुश्मन बन सकती है.

3. पाचन तंत्र पर अटैक (Digestive System Risks)

नकली घी से पेट में गैस, एसिडिटी, अपच और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसे लगातार खाने से लिवर और आंतों पर बुरा असर पड़ता है. यह डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है.

4. इम्युनिटी कमजोर होती है (Weak Immunity)

जब शरीर में जहरीले तत्व जमा होते हैं, तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ता है. नकली घी शरीर की नेचुरल इम्यून सिस्टम को खत्म कर सकता है.

5. लिवर और किडनी को नुकसान

FSSAI की कई रिपोर्टों में बताया गया है कि नकली घी में ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो धीरे-धीरे लिवर और किडनी को डैमेज करने लगते हैं. इसकी वजह से लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर और ब्लड प्यूरीफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं.

नकली घी की पहचान घर पर कैसे करें

असली घी की खुशबू सौम्य और नेचुरल होती है. नकली घी में तेज या अजीब गंध आती है.

थोड़ा घी हथेली पर रगड़ें, असली घी तुरंत पिघल कर खुशबू छोड़ेगा, नकली घी गाढ़ा रह जाएगा और अजीब गंध देगा.

3. पानी में टेस्ट

थोड़ा घी पानी में डालें, अगर तैरता है और परतें नहीं बनतीं, तो असली है और परतें बनें तो मिलावट हो सकती है.

आधा चम्मच घी में 2 बूंद आयोडीन डालें, अगर रंग नीला हो जाए, तो स्टार्च की मिलावट पक्की है.

असली घी कमरे के टेंपरेचर पर हल्का पिघला होता है. नकली घी पूरी तरह सख्त या बेहद जल्दी पिघलने वाला होता है.

असली देसी घी खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. हमेशा FSSAI लाइसेंस नंबर चेक करें.

2. ब्रांडेड और भरोसेमंद कंपनियों से ही घी खरीदें.

3. बहुत सस्ते ऑफर वाले घी से बचें.

4. घी की खुशबू और रंग जरूर देखें.

5. हो सके तो घरेलू या गांव से लाया हुआ देसी घी इस्तेमाल करें.

प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)