Men's Eid Fashion: सिर्फ कुर्ता-पायजामा ही नहीं, इस ईद लड़कों के लिए Indo-Western लुक जो देंगे सेलिब्रिटी लुक

Men's Eid Fashion: ईद आने वाली है बाजार सज गए हैं. हर कोई अपने लिए नए कपड़े खरीद रहा है. लड़कियों के पास कपड़ों के कई सारे ऑप्शन होते हैं. सूट, लहंगा, शरारा, गरारा से लेकर कई तरह की डिजाइनर ड्रेसेस हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाती हैं. लेकिन बात जब लड़कों की आती है तो उनके पास स्टाइलिंग के ऑप्शन्स बहुत कम हो जाते हैं. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नही है. क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं लड़कों के लिए ईद पर पहनने वाले इंडो-वेस्टर्न लुक जो आपको बिल्कुल सेलिब्रिटी वाइब देंगे.

Photo Credit: Pinterest

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