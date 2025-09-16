आपके कुत्ते के लिए जहर की तरह हैं ये चीजें, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलती?

डॉग लवर्स की दुनिया में कमी नहीं है. लोग अलग-अलग ब्रीड के कुत्ते पालना पसंद करते हैं. भारत में भी लाखों लोगों के घर में पालतू कुत्ते हैं, जिन्हें वो अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं. कुछ लोग कुत्तों के खाने-पीने का भी काफी ज्यादा खयाल रखते हैं, ऐसे में उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या नुकसानदायक है और क्या सही है. वहीं ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जो हर चीज कुत्ते को परोस देते हैं और उनके पालतू कुत्ते भी इन्हें चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजे हैं, जो आपके पालतू डॉग के लिए जहर बन सकती हैं?

मीठा खिलाने से हो सकती है परेशानी

कई लोग कुत्तों को खूब मीठा खिलाते हैं और टेस्ट की वजह से कुत्तों को भी ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा करना कुत्तों के लिए खतरनाक हो सकता है. कई कुत्तों में मीठा खिलाने से खुजली और स्किन से जुड़ी समस्या होने लगती है, वहीं ज्यादातर कुत्ते इसे पचा नहीं पाते हैं. मीठा खिलाने से कुत्तों में फूड एलर्जी सबसे ज्यादा देखी जाती है. इसीलिए कुत्तों को ज्यादा मीठी चीजें देने से बचना चाहिए.

तली हुई चीजें

ज्यादातर लोग तली हुई चीजों को भी कुत्ते को परोस देते हैं. जब भी घर पर कुछ ऐसा बनता है तो बच्चे उसे कुत्तों को देने लगते हैं. ऐसा करने से कुत्ते बीमार पड़ सकते हैं. ये कुत्तों के लिए जहर की तरह हो सकता है. मसालेदार और तली हुई चीजें खाने से कुत्तों का पूरा पाचन तंत्र खराब हो सकता है.

अंगूर या किशमिश

पालतू कुत्तों के लिए अंगूर या फिर किशमिश खाना भी खतरनाक हो सकता है. पेट डॉक्टर्स के मुताबिक ये कुत्तों की किडनी पर असर डाल सकता है. ऐसा करने से आपके कुत्ते को गंभीर बीमारी हो सकती है और ये उसके लिए जहर का काम कर सकता है.

अल्कोहल हो सकता है जानलेवा

कई बार देखा गया है कि कुछ लोग पार्टी या शराब पीने के दौरान कुत्ते को भी मजाक-मजाक में अल्कोहल परोस देते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है और इससे आपके कुत्ते की मौत भी हो सकती है. इसीलिए भूलकर भी ऐसा गलती न करें.