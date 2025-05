पर्स या बैग की खराब चैन को 1 मिनट में ठीक करने का है यह गजब का आइडिया। Bag ki zip ko kaise theek Karen

Easy Hacks for Fix Chain in Clothes: नए दौर में जैकेट आदि में लोग चेन (chain in Bags and jackets) पसंद करने लगे हैं. बैग्स में तो चेन बहुत ही काम की चीज मानी जाती है.चेन की मदद से बिना झंझट जैकेट या बैग को बंद करना आसान होता है और ये स्टाइलिश भी लगते हैं. अक्सर जैकेट और कपड़ों में लगे बटन और चेन खराब हो जाते हैं. अगर चेन खराब हो जाए या फंस जाए तो इसे ठीक करने में काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है. कई बार चेन इतनी टाइट हो जाती है कि उसे खोलने और बंद करने में काफी दिक्कत आती है. खींचतान करने पर चेन टूटने का डर बना रहता है और ऐसे में पूरा जैकेट या कपड़ा ही बेकार होकर अलमारी के अंदर पड़ा रहता है. आप घर पर ही कुछ इजी हैक्स (tips to fix zipper at home) का इस्तेमाल करके खराब चेन को ठीक कर सकते हैं. चलिए ऐसे ही कुछ आसान तरीकों (How To Fix Chain) के बारे में बात करते हैं.

जैकेट और बैग्स के लिए काफी फायदेमंद होती है चेन

चेन आमतौर पर जैकेट और स्वेटर आदि में जिपर यानी चेन लगाने के बहुत सारे फायदे हैं. इससे जैकेट आसानी से बंद हो जाती हैं और खुलने में भी पल भर लगता है. आजकल बाजार में जिपर के कई स्टाइल आ गए हैं. जिपर यानी चेन से कपड़े का लुक ही बदल जाता है. चेन लगाने से कपड़े का कुछ हिस्सा मजबूत भी हो जाता है. जैकेट, पेंट, स्कर्ट, बैग या ड्रेसेज में चेन लगाकर इन्हें मजबूत और स्टाइलिश बनाया जा सकता है. खासकर स्कूल बैग्स और पर्स के लिए चेन काफी कारगर मानी जाती है.

चेन ठीक करने के शानदार टिप्स (Amazing Tips for Fix Chain for Bag and Clothes)

अगर किसी कपड़े की चेन का हुक निकल गया है या टूट गया तो उसे एक हेयर पिन की मदद से ठीक किया जा सकता है. आपको चौड़ी हेयर पिन लेनी है. उसे चेन के उस हिस्से में फिट करना है जहां उसका हुक लगा होता है. इसे फिट करके खींचिए. बिना हुक की मदद के भी चेन चल सकेगी.

1. साबुन की मदद से ठीक होगी चेन

अगर आपके जैकेट या बैग की चेन फंस गई है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको घर पर थोड़ा सा साबुन चाहिए. नहाने वाले साबुन की मदद से ये चेन ठीक हो जाएगी. नहाने वाले साबुन को फंसी हुई चेन पर रगड़ें. इससे चेन स्मूथ हो जाएगी और फंसने की बजाय आसानी से चलने लगेगी.

2. नारियल के तेल से बनेगी बात

अगर चेन खुलने बंद होने में दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए कि चेन रूखी होकर फंस रही है. ऐसे में थोड़ा सा नारियल का तेल चेन के ऊपर लगाइए. इसके बाद चेन को ऊपर नीचे की तरफ खींचिए. इससे चेन को चिकनाई मिलेगी और अपने आप स्मूथ हो जाएगी. आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस काम के लिए केवल नारियल का तेल ही यूज करना है. ये धोने पर कपड़े से निकल जाता है, जबकि दूसरा तेल कपड़े धोने के बाद नहीं निकला तो कपड़े पर दाग लग सकता है.

3. मोम रगड़ने से मिलेगा फायदा

चेन अगर रूखी होकर फंस रही है तो पूरी चेन पर और रनर पर एक बार मोमबत्ती या मोम को अच्छी तरह घिस लीजिए. ये काफी पुराना और कारगर तरीका है जिससे चेन को लुब्रिकेंट मिलता है और चेन स्मूथ होकर चलने लगती है.

4. वैसलीन भी करेगी मदद

अटकी और रुक रुक कर चलने वाली चेन को ठीक करने के लिए आप वैसलीन भी यूज कर सकते हैं. चेन पर वैसलीन लगाने से चेन को लुब्रिकेंट मिलता है और वो आसानी से काम करने लगती है.

5. पेंसिल भी होगी फायदेमंद

अगर घर पर चेन को ठीक करने की कोई चीज नहीं है तो आप बच्चों की ग्रेफाइट वाली पेंसिल भी यूज कर सकते हैं. इसे कुछ देर चेन पर रगड़ने से भी चेन मक्खन की तरह चलने लगती है.

