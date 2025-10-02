विज्ञापन

बच्चों के साथ ऐसे मनाएं दशहरे का त्योहार, इन बातों का जरूर रखें ख्याल

Dussehra Celebration: दशहरे के मौके पर तमाम जगहों पर मेले लगते हैं और बच्चों को इन मेलों में जाना काफी पसंद होता है. परिवार को मेले में लेकर जाने से पहले आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चों के साथ ऐसे मनाएं दशहरे का त्योहार, इन बातों का जरूर रखें ख्याल
फैमिली के साथ ऐसे मनाएं दशहरे का त्योहार

नवरात्रि के बाद अब दशहरे का त्योहार देशभर में मनाया जाएगा, इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन तमाम बड़े शहरों में विशालकाय रावण बनाए जाते हैं और कई दिनों तक मेला लगता है. रावण दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, खासतौर पर बच्चों को ये देखना काफी पसंद होता है. ऐसे में बतौर पेरेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अपने परिवार के साथ कैसे आप दशहरा मना सकते हैं और बाहर निकलने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है. 

कम भीड़भाड़ वाली जगह का चुनाव

बच्चों को दशहरा देखने किसी ऐसी जगह ले जाना चाहिए, जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ न हो. कई बड़ी जगहों पर हजारों लोग एक साथ इस मेले में पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चों के दम घुटने या फिर चोट लगने का खतरा रहता है. इसीलिए किसी ऐसी जगह की तलाश करें, जहां खुला मैदान हो और आप दूर से भी अपने बच्चों को रावण दहन दिखा सकें. बच्चों को पहले से ही समझाकर रखें कि उन्हें हाथ नहीं छोड़ना है और दूर नहीं जाना है. 

मेले में करें ये काम

अगर आप मेले में अपने परिवार और बच्चों के साथ गए हैं तो यहां वो तमाम चीजें करें, जो आप खुद बचपन में किया करते थे. इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उन्हें ये हमेशा याद रहेगा. मेले में बच्चों के साथ झूले में जाएं और उनकी सेफ्टी का भी खयाल रखें. इसके अलावा बच्चों को मेले में कुछ भी खिलाने से पहले हाइजीन का ख्याल भी रखें. 

घर पर लाएं रावण

आजकल दशहरे से पहले तमाम सड़कों पर लोग छोटे-छोटे रावण बनाकर बेचते हैं. आप अगर भीड़ से बचना चाहते हैं तो अपने घर पर रावण ला सकते हैं, जिसे देखकर आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे. अगर आप अपने हाथों से रावण दहन करते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. इस दौरान आप अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी बुला सकते हैं. रावण दहन के बाद आप घर पर बच्चों को रावण की कहानियां सुना सकते हैं, इसके अलावा घर पर ही कुछ टेस्टी चीजें बना सकते हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dussehra Celebration, Dussehra Celebration With Family, Vijayadasami 2025, Vijaydashmi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com