क्या मेकअप करने से स्किन जल्दी बूढी नजर आने लगती है? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें रोज मेकअप लगाने से त्वचा पर कैसा असर होता है

Skincare Tips: मेकअप लगाने से स्किन ज्यादा ग्लोइंग नजर आती है, साथ ही चेहरे के फीचर्स और एनहांस हो जाते हैं. यही वजह है कि अधिकतर महिलाएं मेकअप लगाना पसंद करती हैं. हालांकि, इसे लेकर उनके मन में एक डर भी रहता है. माना जाता है कि मेकअप करने से त्वचा पर बेहद खराब असर होता है और खासकर रोज मेकअप लगाने से आपकी स्किन पर एजिंग के लक्षण जल्दी नजर आने लगते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में मेकअप करने से स्किन जल्दी बूढी नजर आने लगती है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट आशका शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, यह एक आम गलतफहमी है. मेकअप सीधे तौर पर स्किन को जल्दी एज्ड नहीं दिखाता है या इससे एजिंग के लक्षण नहीं बढ़ते हैं. असली समस्या गलत तरीके से मेकअप इस्तेमाल करने में है.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, जब आप मेकअप को ठीक से रिमूव नहीं करते हैं, मेकअप लगाकर ही सो जाते हैं या मेकअप के साथ स्किनकेयर रूटीन को नजरअंदाज कर देते हैं, तो इससे त्वचा पर गलत असर दिखने लगता है. ऐसे में पोर्स बंद हो सकते हैं, पिंपल्स, डलनेस और इरिटेशन बढ़ सकती है. यही चीजें स्किन को थकी और उम्र से ज्यादा बड़ी दिखाती हैं.

यानी आपका मेकअप स्किन की एजिंग बढ़ाता है. अगर आप सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और स्किन की अच्छे से देखभाल करते हैं, तो मेकअप स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है. बल्कि आजकल कई मेकअप प्रोडक्ट्स में SPF, मॉइस्चराइजिंग और स्किन-फ्रेंडली इंग्रीडिएंट्स भी होते हैं. ऐसे में मेकअप करना सेफ है. बस इस दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

अगर आप रोज मेकअप करती हैं, तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. जैसे-

सोने से पहले मेकअप पूरी तरह हटाएं

स्किन टाइप के अनुसार ही मेकअप प्रोडक्ट्स चुनें

दिन में सनस्क्रीन लगाना न भूलें

मेकअप के बाद स्किन को मॉइस्चराइज्ड जरूर करें

इन सब से अलग हफ्ते में 1–2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें.

