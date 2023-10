डॉक्टर ने बताया सिर्फ 10 दिनों में दांतों से कीड़े हटाने और उन्हें चमकाने का घरेलू उपाय, फिर सब पूछेंगे चमकती मुस्कान का राज

How to remove yellowness from teeth: दांतो से पीलापन हटाने के ये हैं उपाय.

खास बातें क्या आपके दांतों में कीड़े हो गए है.

दांतो के पीलेपन से मुंह छुपाना पड़ता है.

इन घरेलू नुस्खों से दूर होगी दांतो की हर समस्या.

Healthy Teeth Tips: दांतों से हमारे चेहरे चेहरे की सुंदरता होती है. लेकिन अक्सर ज्यादा मीठा खाने की वजह से या सही से ब्रश न करने की वजह से दांतों में (Bacteria Removing Tips From Teeth) कीड़े हो जाते हैं. और दांतों में पीलेपन की (how to remove yellowness of teeth) समस्या तो आम बात है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके भी दांतों में कीड़े (how to remove germs from teeth) हो गए हैं और दांत पिले पड़ गए हैं तो डॉक्टर के बताए ये घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आने वाले हैं. और बस 10 दिनों में आपको दांत चमकने लगेंगे.